Makarnadan pizza mı yapılır demeyin! Bu tarif 15 dakikada Airfryer’da pişecek

Eğer evinizde pratik bir akşam yemeği yapmak istiyorsanız, sizlere harika bir pizza tarifi ile geldik. Ancak bu sefer pizzamızın tabanı hamurdan değil makarnadan. Lezzetine bayılıp gideceğiniz, makarnalarınızı değerlendirceğiniz bu lezzetli tarif sayesinde akşam yemeği için saatlerce uğraşmanıza gerek yok. 10 dakikada hazırlayacağınız, 15 dakikada Airfryer’da pişireceğiniz bu tarif evinizin vazgeçilmez lezzetlerinden olacak. İşte Airfryer makarna pizza tarifi…

AİRFRYER MAKARNA PİZZA TARİFİ MALZEMELERİ

200 gr makarna



1 tatlı kaşığı ölçüsünde zeytinyağı



Sıcak su



Tuz

Sosu için;

1 tatlı kaşığı ölçüsünde domates salçası



1 tatlı kaşığı ölçüsünde ketçap



1 tatlı kaşığı ölçüsünde zeytinyağı



1 tatlı kaşığı ölçüsünde su



1 çay kaşığı ölçüsünde kekik



Yarım çay kaşığı ölçüsünde tuz

Üzeri için;

1 su bardağı ölçüsünde kaşar peyniri



12 dilim sucuk



1 yemek kaşığı ölçüsünde konserve mısır



1 yemek kaşığı ölçüsünde siyah zeytin











AİRFRYER MAKARNA PİZZA TARİFİ YAPILIŞI