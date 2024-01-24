Makarnadan pizza mı yapılır demeyin! Bu tarif 15 dakikada Airfryer’da pişecek
Hem makarnayla yapacağınız hem de Airfryer’da pişireceğiniz 25 dakikada hazır olacak Airfryer makarna pizza tarifi sizlerle! Bu makarna pizza tarifi ile parmaklarınızı yiyeceğinize eminiz! İşte herkesin nefes almadan yiyeceği Airfryer makarna pizza tarifi…
Eğer evinizde pratik bir akşam yemeği yapmak istiyorsanız, sizlere harika bir pizza tarifi ile geldik. Ancak bu sefer pizzamızın tabanı hamurdan değil makarnadan. Lezzetine bayılıp gideceğiniz, makarnalarınızı değerlendirceğiniz bu lezzetli tarif sayesinde akşam yemeği için saatlerce uğraşmanıza gerek yok. 10 dakikada hazırlayacağınız, 15 dakikada Airfryer’da pişireceğiniz bu tarif evinizin vazgeçilmez lezzetlerinden olacak. İşte Airfryer makarna pizza tarifi…
AİRFRYER MAKARNA PİZZA TARİFİ MALZEMELERİ
- 200 gr makarna
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde zeytinyağı
- Sıcak su
- Tuz
Sosu için;
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde domates salçası
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde ketçap
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde su
- 1 çay kaşığı ölçüsünde kekik
- Yarım çay kaşığı ölçüsünde tuz
Üzeri için;
- 1 su bardağı ölçüsünde kaşar peyniri
- 12 dilim sucuk
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde konserve mısır
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde siyah zeytin
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AİRFRYER MAKARNA PİZZA TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta makarnalarınızı kaynayan suyun içersinde alarak güzelce haşlayın. Bu aşamada 8 dakika kadar makarnalarınızı haşlamanız yeterli olacaktır.
- Sosu için ise karıştırma kabının içersinde ketçap, domates salçası, su zeytinyağı, kekik ve tuzu alarak güzelce çırpın ve pizza sosunuzu hazırlayın.
- Haşlanmış olan makarnalarınızı uygun bir kabın içersine alın ve üzerinize zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırın.
- Makarnalarınızı çöp şişleri sıkı bir şekilde yerleştirin. Bu aşamada kullanmış olduğunuz çöp şişlerin Airfyera uygun olmasına muhakkak dikkat edin. İsterseniz kendinizde kısaltma işlemi yapabilirsiniz.
- Hazırlamış olduğunuz şişi airfryer haznesine yerleştirdikten sonra ise üzerini salçalı olarak hazırlamış olduğunuz sostan sürelim.
- Rendelemiş olduğunuz kaşar peynirini serptidikten sonra mısır taneleri, sucuk dilimleri ve dilimlenmiş zeytinleri de yerleştirelim.
- Pizzalarımızı bu şekilde 180°’de yaklaşık 5 dakika kadar pişirelim.
- Sürenin sonuna geldiğiniz zaman makarna pizzaları sıcacık şekilde servis edebilirsiniz! Hepinize afiyet olsun.