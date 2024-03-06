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Makinenin matlaştırdığı bardakları ışıl ışıl yapıyor! En basit yöntemi buymuş

Suyun sertliği, bulaşık makinesinde yıkanan bardakların matlaşmasına ve kirli görünmesine neden olabilir. Bardakları temizlemek için bu durumda şu harika yöntemi deneyebilirsiniz!

Yayın Tarihi: 06.03.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:51
Makinenin matlaştırdığı bardakları ışıl ışıl yapıyor! En basit yöntemi buymuş

Bulaşık makinesinde yıkanan bardaklar, suyun sertliği nedeniyle matlaşma sorunu yaşayabilir ve kirli görünebilir. Bu durumda bardakları parlatmak için şu kolay yöntemleri uygulayabilirsiniz!

bardak-parlatma

  1. Sirke ve Limon Suyu Karışımı: Bardakların matlaşmasını önlemek için sirke ve limon suyu karışımı çok işe yarar bir yöntemdir. Bardağın içerisine biraz sirke ve limon suyu koyarak biraz bekletin. Sonra güzelce yıkayarak bardağı temizleyebilirsiniz.
  2. Bulaşık Deterjanı ve Sıcak Su: Matlaşmış bardakları parlatmak için sıcak su ve bulaşık deterjanı da harika bir yöntemdir. Bardağın içine sıcak su ve bulaşık deterjanı dökerek birkaç dakika bekletin. Ardından bol suyla durulayarak bardağı temizleyebilirsiniz.
  3. Karbonat ve Sirke: Matlaşmış bardakları parlatmak için karbonat ve sirke karışımı harika bir yöntemdir. Matlaşmış bardağın içine bir çay kaşığı karbonat ve sirke dökerek birkaç dakika bekletin. Ardından bol suyla durulayarak bardağı temizleyebilirsiniz

bardak-parlatma

Matlaşmış bardaklarınızı yukarıda anlatılan yöntemlerle rahatça temizleyebilirsiniz. Bu yöntemlere sık sık başvurarak bardaklarınızın daima pırıl pırıl ve hijyenik olmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, temizlik ürünlerini kullanırken tedbirli olun ve gerekli korumaları yapın.

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