Malatya'da Dondurucu Soğuklar: Ağaçlar ve Akarsular Buz Tuttu

Malatya'da dondurucu soğuklar yaşamı etkiledi

Bitkiler, ağaçlar ve akarsular buzla kaplandı

Malatya'da etkili olan dondurucu soğuklar kenti beyaza bürüdü. Ağaçlar, bitkiler ve akarsular donarak buz tuttu, bazı dereler kısmen kaplandı.

Kent genelinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düşerken, kırsal bazı bölgelerde termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi.

Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi çevresindeki tarihi mağaraların bulunduğu bölgelerde ise yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülebileceği uyarısı yapıldı.

