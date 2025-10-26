Malatya'da Kayısı Bahçeleri Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor

Malatya'da 'Dünyanın kayısı başkenti' unvanlı kentte, 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı sonbaharın sarı tonlarıyla görsel bir şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 13:30
Dünyanın kayısı başkenti doğanın paletini sergiliyor

Malatya, "Dünyanın kayısı başkenti" ünvanına yakışır biçimde sonbaharın canlı tonlarına büründü. Kent genelindeki kayısı bahçeleri sarı ve altın rengine yakın tonlarla adeta görsel bir şölen sunuyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı kentte, Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşit kayısı bulunuyor. Bu çeşitlerin bulunduğu alanda yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı kent manzarasını sonbahar renkleriyle dolduruyor.

Battalgazi ilçesindeki bahçeler ise sarının tonlarıyla ayrı bir doğal stüdyo görünümü veriyor. Ağaçların yapraklarının ve meyvenin oluşturduğu renk cümbüşü, bölgeye gelenlerin dikkatini çekiyor.

Renk cümbüşüne bürünen kayısı bahçeleri, ekiplerce ve ziyaretçilerce havadan görüntülendi, bu kareler Malatya'nın tarımsal ve görsel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

