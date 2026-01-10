Malatya'da kira yardımları anahtar teslimine kadar sürecek — Yerlikaya ile görüşme

Malatya'da kira yardımları anahtar teslimine kadar sürecek: Yerlikaya ile kritik görüşme

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TBMM'de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile gerçekleştirdiği görüşmede Malatya'nın güvenlik talepleri, afet sonrası destekler ve devam eden yatırımları değerlendirdi.

"Önceliğimiz Malatya’mızın huzuru"

Milletvekili Ölmeztoprak, sahadan gelen ihtiyaçları Bakan Yerlikaya'ya aktardıklarını belirterek, "Güvenlik ve huzuru esas alan yaklaşım çerçevesinde Malatya’mızda yapılan çalışmaları ve önümüzdeki dönemin önceliklerini kapsamlı biçimde ele aldık" dedi.

"Kira destekleri anahtar teslimine kadar sürecek"

Asrın Afeti sonrası AFAD destekleri kapsamında sağlanan kira yardımlarının, kalıcı konutların anahtar teslimine kadar kesintisiz devam edeceği görüşmede teyit edildi. Milletvekili Ölmeztoprak, afet sonrası sürecin her aşamasında vatandaşların yanında olunacağının altını çizdi.

Özel Harekât ve Çevik Kuvvet binaları

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde, Malatya'daki Özel Harekât ve Çevik Kuvvet birimlerine ait hizmet binalarının durumu ele alındı. Bu yapıların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yatırım ve planlama programları çerçevesinde ilerleyeceği bildirildi.

Ramazan'da Malatya buluşması

Milletvekili Ölmeztoprak, Ramazan ayı dolayısıyla İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı Malatya'ya davet ettiklerini belirterek, "Bakanımız, Ramazan ayında Malatya’mıza gelerek hemşerilerimizle iftar sofrasında buluşmayı memnuniyetle kabul ettiler" dedi. İftar programının Bölge Özel Harekât Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacağı kaydedildi.

Ay-yıldızlı sembol çalışması

Görüşmede, Malatya'nın panoramik bir noktasında hayata geçirilmesi planlanan, şanlı ay-yıldızımızı ve mukaddes al bayrağımızı merkeze alan nitelikli bir sembol alan oluşturulmasına yönelik fikir çalışması da gündeme geldi. Milletvekili Ölmeztoprak, bu çalışmanın "Malatya’mızın köklü tarihini, milli duruşunu ve al bayrakla bütünleşen şanlı kimliğini güçlü biçimde yansıtacak kalıcı bir eser olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MOBESE kameraları için talimat

Malatya'nın güvenli şehir vizyonu doğrultusunda, ihtiyaç duyulan noktalara MOBESE güvenlik kameraları kurulması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gerekli talimatları verdiği belirtildi. Milletvekili Ölmeztoprak, ele alınan tüm başlıkların Malatya'nın huzurunu, güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını güçlendirdiğini vurgulayarak, başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere bakanlık yetkililerine Malatya'ya gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

