Malatya Hekimhan'da Nesli Tehlikede Vaşak Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, Sarıkız-Karabacak'ta güvenlik kamerasına yansıdı; fotokapan ve denetimler artırıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:18
Sarıkız-Karabacak'ta gece görüntüleri, bölge sakinleri yetkililere çağrı yaptı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 'ormanların hayaleti' olarak bilinen vaşak, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıkız-Karabacak mevkiinde yaklaşık 2 hafta önce kaydedilen görüntülerde, gece saatlerinde bölgeye gelen vaşağın yavaşça gözden kaybolduğu görülüyor. Bölge sakinleri, uzun süredir aynı mevkide varlık gösterdiği bilinen vaşağın yaşam alanının korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdür Vekili Mihriban İncibaş Çay, Hekimhan, Arguvan ve Arapgir bölgelerinde vaşak popülasyonunun izlendiğini belirterek, fotokapan çalışmaları ve av koruma denetimlerinin artırıldığını söyledi.

