Malkara'da Kartpostallık Kar Görüntüleri

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezi ve mahallelerde kartpostallık manzaralar oluştu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:03
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:07
Malkara'da Kartpostallık Kar Görüntüleri

Malkara'da Kartpostallık Kar Görüntüleri

İlçe merkezi ve mahalleler beyaza büründü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve mahalleler beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İlçe genelinde sokaklar, parklar ve yeşil alanlar kısa sürede beyaza bürünürken, kar yağışı dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Gazibey Mahallesi ile 15 Temmuz Demokrasi Parkında ağaçların ve yürüyüş yollarının karla kaplanması adeta kış masalını andıran sahneler sundu. Parktaki bu görüntüler vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Hacıevhat Mahallesi Erenler semtinde ise kar yağışı sokaklara sessiz ve huzurlu bir atmosfer kazandırdı. Beyaz örtüyle kaplanan evler ve yollar, ilçede kışın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELER BEYAZ...

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANIRKEN ORTAYA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ÇIKTI.

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELER BEYAZ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda
2
Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi
3
Manisa Demirci'de Kar Coşkusu: Sarıçayır Yaylası Ziyaretçi Akını
4
Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu
5
Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
6
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu yeniden başkan seçildi
7
Malatya Hekimhan'da Nesli Tehlikede Vaşak Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları