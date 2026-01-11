Malkara'da Kartpostallık Kar Görüntüleri

İlçe merkezi ve mahalleler beyaza büründü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve mahalleler beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İlçe genelinde sokaklar, parklar ve yeşil alanlar kısa sürede beyaza bürünürken, kar yağışı dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Gazibey Mahallesi ile 15 Temmuz Demokrasi Parkında ağaçların ve yürüyüş yollarının karla kaplanması adeta kış masalını andıran sahneler sundu. Parktaki bu görüntüler vatandaşların ilgisini çekerken, birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Hacıevhat Mahallesi Erenler semtinde ise kar yağışı sokaklara sessiz ve huzurlu bir atmosfer kazandırdı. Beyaz örtüyle kaplanan evler ve yollar, ilçede kışın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANIRKEN ORTAYA KARTPOSTALLIK MANZARALAR ÇIKTI.