Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı kış manzaraları oluşturdu. 1500 rakımlı Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi başta olmak üzere Türkmen Dağı, Asitepe ve Büyük Yayla mevkileri beyaza büründü.

Beyazın Keyfi Yaylalarda

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Sarıçayır Milli Bilinç Kamp Merkezi’ne akın etti. Aileleriyle birlikte bölgeye gelenler çocuklarıyla kar topu oynadı, kardan adam yaptı ve kızaklarla kaydı. Ziyaretçiler, Sarıçayır Kır Lokantası’nda kar eşliğinde kahvaltı yaparak unutulmaz anlar yaşadı.

Kar Kalınlığı ve Ulaşım Çalışmaları

Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Demirci Belediyesi ekipleri, Sarıçayır mevkiine ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadı.

Dron Görüntüleri ve Uyarı

Dronla havadan görüntülenen manzaralar; Sarıçayır’daki bungalovlar, beyaza bürünen yaylalar ve kar topu oynayan çocuklarla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yetkililer, kar yağışının yüksek kesimlerde akşamda etkili olacağını ve sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Manisa'da kar coşkusu... Yaylalar ziyaretçilerle doldu