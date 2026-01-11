Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu

Demirci'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışıyla Sarıçayır, Türkmen Dağı, Asitepe ve Büyük Yayla beyaza büründü; vatandaşlar akın etti, kar kalınlığı 30 cm'yi aştı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:17
Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu

Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı kış manzaraları oluşturdu. 1500 rakımlı Sarıçayır Doğa Aktiviteleri ve Milli Bilinç Kamp Merkezi başta olmak üzere Türkmen Dağı, Asitepe ve Büyük Yayla mevkileri beyaza büründü.

Beyazın Keyfi Yaylalarda

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Sarıçayır Milli Bilinç Kamp Merkezi’ne akın etti. Aileleriyle birlikte bölgeye gelenler çocuklarıyla kar topu oynadı, kardan adam yaptı ve kızaklarla kaydı. Ziyaretçiler, Sarıçayır Kır Lokantası’nda kar eşliğinde kahvaltı yaparak unutulmaz anlar yaşadı.

Kar Kalınlığı ve Ulaşım Çalışmaları

Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Demirci Belediyesi ekipleri, Sarıçayır mevkiine ulaşımın aksamaması için iş makineleriyle kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşların ulaşımında herhangi bir aksama yaşanmadı.

Dron Görüntüleri ve Uyarı

Dronla havadan görüntülenen manzaralar; Sarıçayır’daki bungalovlar, beyaza bürünen yaylalar ve kar topu oynayan çocuklarla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yetkililer, kar yağışının yüksek kesimlerde akşamda etkili olacağını ve sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Manisa'da kar coşkusu... Yaylalar ziyaretçilerle doldu

Manisa'da kar coşkusu... Yaylalar ziyaretçilerle doldu

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirspor'dan Vali Hüseyin Aksoy'a veda
2
Karaelmas Gazeteciler Derneği'nden 10 Ocak'ta Keltepe Gezisi
3
Manisa Demirci'de Kar Coşkusu: Sarıçayır Yaylası Ziyaretçi Akını
4
Manisa'da Kar Coşkusu: Demirci Yaylaları Ziyaretçilerle Doldu
5
Hatay'da Sis ve Yağmur: Yağış Uyarısı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
6
Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Cemal Topçu yeniden başkan seçildi
7
Malatya Hekimhan'da Nesli Tehlikede Vaşak Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları