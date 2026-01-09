Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı karla beyazlandı

Manisa’nın önemli doğal alanlarından biri olan Spil Dağı Milli Parkı, dün gece saatlerinde başlayan yağışın yağmurlu bir ilk evre sonrası kara dönmesiyle yeniden beyaza büründü. Etkili kar yağışı, parkta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kartpostallık görüntüler ve kar kalınlığı

Manisa’dan milli parka çıkan yol üzerinde yer alan Sultan Yaylası mevkiinden itibaren beyaz örtüyle kaplanan parkta, bungalov evlerin bulunduğu Atalanı Günübirlik Piknik Alanında kar kalınlığının yaklaşık 5 santimetreye ulaştığı bildirildi. Zirveye doğru çıkıldıkça kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu belirtildi. Bu koşullar doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sundu.

Yetkililerden sürücülere uyarı

Yetkililer, Spil Dağı Milli Parkı'na araçlarıyla çıkmak isteyen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, zincirsiz ve hazırlıksız araçlarla yola çıkılmaması gerektiği vurgulandı. Kar yağışının etkisini sürdürebileceği ifade edilirken, sürücülerin hava ve yol durumunu yakından takip etmeleri istendi.

