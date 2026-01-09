Konya'da kar sevinci: Beyşehir, Hüyük ve Derebucak beyaza büründü

Gece başlayan yağış sabaha kadar etkisini gösterdi

Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde etkili olan yağışlı hava, gece saatlerinden itibaren kar yağışına dönüştü ve ilçe merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde etkisini yitiren kuvvetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla süren kar yağışıyla birlikte ilçe sakinleri güne bembeyaz bir manzarayla uyandı.

Kar yağışı öğle saatlerine doğru etkisini kaybederken, yerini güneşli havaya bıraktı. Oluşan kartpostallık görüntüler ilçe sakinlerine görsel bir şölen sundu.

Öte yandan, Hüyük ve Derebucak ile çevre ilçelerde de etkili olan yağışla birlikte ilçe merkezleri beyaza büründü.

