Şemdinli'de dev kar çökmesi enerji hatlarını yerle bir etti

Şemdinli Navşar Mahallesi'nde çatıda biriken tonlarca kar, elektrik direklerine düşerek enerji hatlarını kopardı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Navşar Mahallesinde bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlığındaki kar, büyük bir gürültüyle aşağı kaydı ve hemen önünde bulunan elektrik direklerinin üzerine düştü.

Çatının kopan kar kütlesinin doğrudan direklerin üzerine çarpması sonucu enerji hatları koptu ve olayın şiddetiyle mahallenin tamamında elektrik kesintisi meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge genelindeki yoğun kar yağışı uyarılarının ardından Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar, Şemdinli'de tehlikeli boyutlara ulaştı. Olayın kopma ve direkleri devirmesi anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde karın düşüş hızıyla birlikte beton direklerin adeta bir kağıt gibi ezildiği ve çevrenin kar tozuyla kaplandığı görülüyor.

Olayın hemen ardından harekete geçen arıza onarım ekipleri, dondurucu soğuk ve yüksek kar kalınlığına rağmen bölgede çalışma başlattı. Mahalleye yeniden enerji verilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer, vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ve çatı çığı tehlikesine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

