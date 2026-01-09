Şemdinli'de dev kar çökmesi enerji hatlarını yerle bir etti

Şemdinli'de çatıda biriken kar elektrik şebekesini felç etti

Olay anı güvenlik kamerasında

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Navşar Mahallesinde bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlığındaki kar, büyük bir gürültüyle aşağı kaydı ve hemen önünde bulunan elektrik direklerinin üzerine düştü.

Çatının kopan kar kütlesinin doğrudan direklerin üzerine çarpması sonucu enerji hatları koptu ve olayın şiddetiyle mahallenin tamamında elektrik kesintisi meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge genelindeki yoğun kar yağışı uyarılarının ardından Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar, Şemdinli'de tehlikeli boyutlara ulaştı. Olayın kopma ve direkleri devirmesi anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde karın düşüş hızıyla birlikte beton direklerin adeta bir kağıt gibi ezildiği ve çevrenin kar tozuyla kaplandığı görülüyor.

Olayın hemen ardından harekete geçen arıza onarım ekipleri, dondurucu soğuk ve yüksek kar kalınlığına rağmen bölgede çalışma başlattı. Mahalleye yeniden enerji verilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer, vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ve çatı çığı tehlikesine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Şemdinli'de korku dolu anlar kamerada: Kar kütlesi enerji hattını böyle yerle bir etti