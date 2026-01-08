Milletvekili Ölmeztoprak Malatya'da Güvenlik Birimlerini Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları ve eğitimleri yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:51
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentte görev yapan emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Çevik Kuvvet polisleriyle görüşme

Ölmeztoprak, Malatya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek gece gündüz görev yapan polislerle bir araya geldi ve sahadaki çalışmaları değerlendirdi. Ölmeztoprak, "Kamu düzeninin sağlanması ve milletimizin huzuru için görev yapan kahraman polislerimizin özverisi, toplumumuzun güven duygusunu pekiştiriyor" dedi.

Özel Harekâtın kahraman kadrosuyla buluşma

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya İl Özel Harekât Şube Müdürlüğünde en zor şartlarda görev yapan özel harekât personeliyle bir araya gelip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ölmeztoprak, "Devletimizin bekası ve vatandaşlarımızın güvenliği için canı pahasına görev yapan özel harekât personelimize minnettarız. Rabbim kendilerini her daim muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Jandarma ile istişare

Ölmeztoprak, Malatya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Kıdemli Albay Tolunay Başer ile il genelindeki asayiş ve güvenlik çalışmaları üzerine istişarelerde bulundu. Kırsaldan yerleşim alanlarına kadar geniş bir sorumluluk sahasında görev yapan jandarmanın disiplinli ve vatandaş odaklı hizmet anlayışına dikkat çekildi.

Bölgesel güvenlik eğitimleri yerinde incelendi

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Özel Harekât Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ölmeztoprak, "Burada gördüğümüz disiplin, hazırlık seviyesi ve kurumsal kapasite, güvenlik güçlerimizin sahadaki başarısının temelini oluşturuyor" dedi.

Ölmeztoprak, Malatya Özel Harekât Bölge Müdürü Murat Daş'a yürütülen eğitim faaliyetleri ve kurumsal koordinasyona sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

