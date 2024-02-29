Mantarları bu güne kadar hep yanlış soymuşuz! Asıl yöntemi bizzat aşçılar açıkladı

Mantar, sofralarımızı zenginleştiren, protein bakımından oldukça değerli bir sebze türüdür. Ancak, mantarların doğası gereği su içeriği yüksek olduğu için temizleme ve pişirme aşamalarında kararmaya eğilimlidirler. İşte, mantarları soyarken ve pişirirken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası:

Mantarın siyah bölgelerini ortadan kaldırmak için, saplarından ayırarak şapka kısmındaki siyah bölgeleri elinizle veya bıçak yardımıyla çıkartabilirsiniz. Mantarı doğru bir şekilde soyduğunuzda, daha temiz bir görüntü elde edersiniz.

Mantarları yıkamak, içerdikleri su nedeniyle daha fazla su çekmelerine sebep olabilir. Bu nedenle, temiz bir bez kullanarak mantarları silmek daha etkili bir temizlik sağlar.





Mantarları soymadan önce bir kapta temiz suya yarım limon sıkarak kararmayı engelleyebilirsiniz. Limonun asidik özelliği, mantarın okside olmasını önler. İsterseniz limonlu suya biraz un ekleyerek de mantarların kararmasını daha etkili bir şekilde engelleyebilirsiniz.

Mantarları pişirirken kararmalarını engellemek için çabuk pişirmek önemlidir. Ayrıca, yüksek ısıda pişirme, mantarın suyunu hızla kaybetmesini sağlar, bu da kararmayı azaltır.





Mantarları alüminyum tencerelerde pişirmek, hızlı kararmalarına neden olabilir. Bu nedenle, tercihen teflon veya çelik tencere kullanarak mantarları pişirmek daha uygun olacaktır.

Mantarların lezzetini ve görselliğini korumak için bu püf noktalarını uygulayarak, sofralarınıza daha çekici ve sağlıklı bir dokunuş ekleyebilirsiniz.