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Marketten tereyağı almayı bıraktıran tarif! Evde tereyağı yapmak bu kadar kolaymış

Artık tereyağını marketten almanıza gerek yok! Tek malzeme ile kolayca evde tereyağı yapabilirsiniz! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 07:00
Marketten tereyağı almayı bıraktıran tarif! Evde tereyağı yapmak bu kadar kolaymış

Tereyağı almayı bırakın! Tek bir malzemeyle kolayca doğal yollarla tereyağı yapabilirsiniz. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EVDE TEREYAĞ YAPMANIN KOLAY YÖNTEMİ

Tereyağı sütten yapılır ve aroması yemeklere lezzet katar. Şu anda kilogramı 400 lira olan tereyağı insanları alırken düşündürüyor. Evde tereyağı yapmak isteyen kişiler zor olduğunu düşünebilir ama aslında tek malzemeyle çok basit bir tarif.

Malzemeler

Bir litre taze süt (tercihen inek sütü)

Tuz (isteğe bağlı)

Bir litre taze sütü tencereye ekleyin ve kaynatın. Kaynamaya başlayınca ateşi kısın ve yavaş yavaş pişirmeye devam edin. Yaklaşık 5-10 dakika kaynatmanız yeterlidir. Pişme sırasında sütün yüzeyinde kaymak oluşur. Kaymağı kaşıkla toplayıp ayrı bir kaseye koyun. 

Evde Tereyağ Yapımı

Bu krema tereyağının ana maddesi haline gelir. Kaymağı bir blender veya karıştırıcı ile karıştırın. Kaymak ilk başta koyulaşacaktır ancak bir süre sonra yağ ve su ayrılacak ve tereyağı topları oluşacaktır. Bu aşamada yağ parçacıklarının sütten ayrıldığını görebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak tuz ilave edebilirsiniz. Karıştırma işlemi ilerledikçe tereyağının yağ ve su bileşenleri ayrılır. Yağ parçacıklarını spatula veya kaşıkla bastırarak daha da sıkıştırabilirsiniz. Yağ ve su tamamen birbirinden ayrıldıktan sonra ellerinizi veya bir kalıbı kullanarak tereyağına istediğiniz şekli verin. Tereyağını hava geçirmez bir kaba alarak buzdolabınızda muhafaza ediniz. Bu onu birkaç hafta taze tutacaktır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. 

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