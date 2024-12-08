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Marmara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel ve ulaşımda aksamalara dikkat!

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:23
Marmara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Marmara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin yarın gök gürültülü sağanak yağışla karşılaşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, sağanak yağışlar yarın günün ilk saatlerinden itibaren başlayacak.

Hangi Bölgeler Etkilenecek?

Sağanak yağışın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması öngörülüyor. Ayrıca, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere şehrin genelinde de sağanak yağış bekleniyor.

Dikkat! Olumsuzluklara Hazırlıklı Olun

Meteoroloji, bu yağışlar sırasında ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Bu durumların olasılığına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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