Masaya geldiği gibi biten imam bayıldı tarifi! Minik porsiyonlarla hemen bitecek

Mini İmam Bayıldı tarifi, sofralarımıza farklı bir lezzet sunmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Efsaneye göre, bu nefis yemek, bir imamın karısının özel bir dokunuşla hazırladığı ve imamı bayıltan lezzetiyle ünlüdür. Tarif, malzemelerin özenle seçilmesi ve bazı sırlara dikkat edilmesiyle birleşerek sofralardaki yerini alıyor.

Mini İmam Bayıldı tarifinin sırlarından biri, patlıcanları kızarttıktan sonra içini doldurmadan önce kağıt havluyla yağını almak. Bu sayede tabakta yağlı bir görüntü oluşmuyor. Tarif, 6 adet kemer patlıcan, sıvı yağ, zeytinyağı, soğan, sarımsak, toz şeker, domates, maydanoz, tuz ve karabiber gibi özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanıyor.





Tarifin hazırlanışı, patlıcanların kızartılması, içlerinin oyulması, iç malzemenin hazırlanması ve patlıcanların bu içle doldurulması aşamalarını içeriyor. Tarife göre hazırlanan Mini İmam Bayıldı, soğuduktan sonra servise hazır hale geliyor. Lezzetin sırrını keşfetmek isteyenler için bu tarif, sofralara yeni bir soluk getiriyor. Afiyet olsun!