DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

MASKİ Hekimhan’da 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı

MASKİ, Hekimhan’da 53 mahallede toplam 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı; 113,8 km içme suyu ve 6,5 km kanalizasyon hattı inşa edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:25
MASKİ Hekimhan’da 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı

MASKİ Hekimhan’da 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Hekimhan ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı. İlçe genelinde 53 mahallede gerçekleştirilen çalışmalarla, toplam 281,8 milyon TL tutarında altyapı yatırımı hayata geçirilerek Hekimhan’ın altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi.

Yatırımın kapsamı

Çalışmalar doğrultusunda 113,8 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa edilirken, 6,5 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlandı. Ayrıca 26 adet yeni içme suyu deposu yapıldı ve 12 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Bir içme suyu deposunda bakım-onarım yapılırken, 99 deponun temizlik işlemleri tamamlandı. Toplam 13 farklı su kaynağında çalışma yürütüldü ve 7 adet fosseptik imalatı hizmete sunuldu.

Yetkililerin değerlendirmeleri

AK Parti İlçe Başkanı Salim Akyüz gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, "Bugün Allah’ın izniyle birlik beraberlik içerisinde Hekimhan’ımızın MASKİ ile ilgili sorunlarını görüşüp bir ön plan hazırlama anlamında yapılan bu toplantı inşallah hayırlara vesile olur. Bu vesile ile MASKİ Genel Müdürü Sayın Sinan Çeçen’e hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise, "Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda, ilçemizin MASKİ ile ilgili sorunlarının görüşüleceği toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin adına Sayın Genel Müdürümüze ve ekibine hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen toplantıda 2025 yılı yatırımlarını değerlendirdiklerini ve 2026 yılı için öncelikli çalışmaları belirlediklerini açıklayarak şöyle konuştu: "Öncelikle toplantının düzenlenmesine verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli vakitlerini ayırarak toplantımıza katılan tüm paydaşlarımıza da nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim. Amacımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’in 2025 yılı yatırım programı kapsamında ilan ettiği çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapmak. Hangi ilçede, hangi mahallede hangi çalışmaların gerçekleştirileceğini belirledik. Yılsonu itibarıyla tamamlanan işler ile eksik kalan hususları gözden geçirerek kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Bunun yanı sıra, 2026 yılı için öncelikli olarak hayata geçirilecek çalışmaları da istişare ederek planlıyoruz. Her ilçede olduğu gibi Hekimhan’da da vatandaşlarımızın hizmet taleplerine tüm iletişim kanalları üzerinden ulaşmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri doğru ve sağlıklı şekilde tespit ederek çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz".

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI...

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA HEKİMHAN İLÇESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA TAMAMLADI. İLÇE GENELİNDE 53 MAHALLEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARLA, TOPLAM 281,8 MİLYON TL TUTARINDA ALTYAPI YATIRIMI HAYATA GEÇİRİLEREK HEKİMHAN’IN ALTYAPISI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GÜÇLENDİRİLDİ.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2025 YILI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sis Altında 1915 Çanakkale Köprüsü: Boğaz Transit Gemilere Kapatıldı
2
MASKİ Hekimhan’da 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı
3
Aysel Şener Global Teacher Prize'te İlk 50'ye Kaldı — Ödülü Kanser ve Kız Çocuklarına Ayıracak
4
İstanbul Boğazı'nda Pus Drone ile Görüntülendi: Hava Kirliliği Endişesi
5
Düzceli Alimler Sempozyumu | Vali Selçuk Aslan: Düzce insan yetiştirmede de zengin
6
Keşan'da Su Alarmı: Kadıköy Barajı'ndan Su Alımı Durdu
7
Osmaniye'de depremi atlatan noter katibi: Ata tohumu, salep ve safran üretimi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül