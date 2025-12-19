MASKİ Hekimhan’da 281,8 milyon TL’lik altyapı yatırımı tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Hekimhan ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı. İlçe genelinde 53 mahallede gerçekleştirilen çalışmalarla, toplam 281,8 milyon TL tutarında altyapı yatırımı hayata geçirilerek Hekimhan’ın altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi.

Yatırımın kapsamı

Çalışmalar doğrultusunda 113,8 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa edilirken, 6,5 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlandı. Ayrıca 26 adet yeni içme suyu deposu yapıldı ve 12 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Bir içme suyu deposunda bakım-onarım yapılırken, 99 deponun temizlik işlemleri tamamlandı. Toplam 13 farklı su kaynağında çalışma yürütüldü ve 7 adet fosseptik imalatı hizmete sunuldu.

Yetkililerin değerlendirmeleri

AK Parti İlçe Başkanı Salim Akyüz gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, "Bugün Allah’ın izniyle birlik beraberlik içerisinde Hekimhan’ımızın MASKİ ile ilgili sorunlarını görüşüp bir ön plan hazırlama anlamında yapılan bu toplantı inşallah hayırlara vesile olur. Bu vesile ile MASKİ Genel Müdürü Sayın Sinan Çeçen’e hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ise, "Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda, ilçemizin MASKİ ile ilgili sorunlarının görüşüleceği toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin adına Sayın Genel Müdürümüze ve ekibine hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen toplantıda 2025 yılı yatırımlarını değerlendirdiklerini ve 2026 yılı için öncelikli çalışmaları belirlediklerini açıklayarak şöyle konuştu: "Öncelikle toplantının düzenlenmesine verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli vakitlerini ayırarak toplantımıza katılan tüm paydaşlarımıza da nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim. Amacımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’in 2025 yılı yatırım programı kapsamında ilan ettiği çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapmak. Hangi ilçede, hangi mahallede hangi çalışmaların gerçekleştirileceğini belirledik. Yılsonu itibarıyla tamamlanan işler ile eksik kalan hususları gözden geçirerek kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Bunun yanı sıra, 2026 yılı için öncelikli olarak hayata geçirilecek çalışmaları da istişare ederek planlıyoruz. Her ilçede olduğu gibi Hekimhan’da da vatandaşlarımızın hizmet taleplerine tüm iletişim kanalları üzerinden ulaşmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri doğru ve sağlıklı şekilde tespit ederek çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz".

