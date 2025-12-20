Mavna Kafe Açıldı: Başkan Güler "Ordu’nun Marka Değerini Yükselteceğiz"

Mavna Kafe Altınordu Akyazı Sahili'nde Hizmete Açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde hayata geçirilen sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi. Altınordu ilçesi Akyazı Sahilinde yapımı tamamlanan ve belediyenin iştirak şirketi ORTUR A.Ş. tarafından işletilecek Mavna Kafe, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Başkan Güler: "Ordu'nun marka değerinin yükselmesi en büyük amacımız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Güzel Ordu’muza çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Bundan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bu tesisi hep birlikte kullanacağız. Ordu’nun marka değerinin yükselmesi en büyük amacımız. Tesisimiz deniz dalgaları eşliğinde keyifle vakit geçirebileceğiniz nezih bir ortam. Bu tesis kadar önemli olan tesisin ismi. Mavna, motorla çalışmayan insan emeği ile yük taşıyan daha çok fındık taşıyan bir tekneydi. Şimdi biz buna sevgi yükleyeceğiz. Mavnanın hikayesi çok anlamlı. Kahvenizi burada yudumlarken de bunu hissedeceksiniz. Hizmetin ve emeğin ortaya çıkardığı bir eser burası. İnşallah tesisimiz hayırlı olur"

Açılışın ardından davetliler Mavna Kafeyi gezerek mekân hakkında bilgi aldı. Mimarisi ve konseptiyle dikkat çeken kafe, konuklardan tam not aldı.

Açılışa, Ordu Valisi Muammer Erol, ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR İLE ŞEHRE YENİ BİR SOSYAL ALAN DAHA KAZANDIRILDI.