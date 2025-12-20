DOLAR
Mavna Kafe Açıldı: Başkan Güler "Ordu’nun Marka Değerini Yükselteceğiz"

Altınordu Akyazı Sahili'nde ORTUR A.Ş. işletmeciliğinde açılan Mavna Kafe, Ordu'nun sosyal tesis ağına yeni bir soluk getirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 09:57
Mavna Kafe Açıldı: Başkan Güler "Ordu’nun Marka Değerini Yükselteceğiz"

Mavna Kafe Altınordu Akyazı Sahili'nde Hizmete Açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde hayata geçirilen sosyal tesislere bir yenisi daha eklendi. Altınordu ilçesi Akyazı Sahilinde yapımı tamamlanan ve belediyenin iştirak şirketi ORTUR A.Ş. tarafından işletilecek Mavna Kafe, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Başkan Güler: "Ordu'nun marka değerinin yükselmesi en büyük amacımız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Güzel Ordu’muza çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Bundan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bu tesisi hep birlikte kullanacağız. Ordu’nun marka değerinin yükselmesi en büyük amacımız. Tesisimiz deniz dalgaları eşliğinde keyifle vakit geçirebileceğiniz nezih bir ortam. Bu tesis kadar önemli olan tesisin ismi. Mavna, motorla çalışmayan insan emeği ile yük taşıyan daha çok fındık taşıyan bir tekneydi. Şimdi biz buna sevgi yükleyeceğiz. Mavnanın hikayesi çok anlamlı. Kahvenizi burada yudumlarken de bunu hissedeceksiniz. Hizmetin ve emeğin ortaya çıkardığı bir eser burası. İnşallah tesisimiz hayırlı olur"

Açılışın ardından davetliler Mavna Kafeyi gezerek mekân hakkında bilgi aldı. Mimarisi ve konseptiyle dikkat çeken kafe, konuklardan tam not aldı.

Açılışa, Ordu Valisi Muammer Erol, ilçe belediye başkanları, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

