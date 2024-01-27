Mayısalama derdi yok, hemen hazır! En kolay mayasız poğaça tarifi!

Bu tarifi yaparken mayaya bile ihtiyacınız yok! En kolay poğaça tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN KOLAY POĞAÇA TARİFİ

Mayısasız poğaça yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2.5 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, isteğe bağlı içi için beyaz peynir, kaşar peynir, maydanoz. İlk olarak bir kabın içine un, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, kabartma tozu, tuz iyice karıştırılır. Ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğrulur.





Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve elde açılarak içine isteğe bağlı peynir ya da maydanoz koyularak yuvarlanıp kapatılır. Yağlı kağıt serilen fırın tepsisine dizilir ve üstüne yumurta sarısı sürülür. Önceden ısıtılan 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirilir. Hamur kıvamı poğaçanın lezzetini en çok etkileyen etkendir. Poğaça üstüne yumurta sarısı sürerseniz daha parlak ve güzel bir rengi olur. İç harcı olarak damak zevkinize göre farklı malzemeler tercih edebilirsiniz.