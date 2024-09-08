MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde büyük bir personel alımı gerçekleştirecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak olan bu alımlar, toplamda 120 bin İşgücü Uyum Programı (İUP) personelini kapsayacak. Özellikle okullarda temizlik, bakım, onarım ve çeşitli alanlarda görev alacak personellerin istihdamı planlanıyor. Bu kapsamda MEB’in başvuruları İŞKUR üzerinden alacağı ve şehir bazlı kontenjanların belli olduğu açıklandı.

İUP NEDİR?

İşgücü Uyum Programı (İUP), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bir istihdam programıdır. Bu program, işsiz kişilere beceri, bilgi ve çalışma alışkanlığı kazandırarak iş gücüne katılımlarını artırmayı hedefler. İUP, kamu ve özel sektörde iş imkanları sunarak katılımcıların iş piyasasına uyum sağlamasını sağlar. Ayrıca, bu program özellikle özel politika gerektiren gruplara, yani gençler, kadınlar, engelliler gibi gruplara yönelik fırsatlar sunmaktadır.

İUP, İŞKUR tarafından koordine edilip çeşitli kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülür. Milli Eğitim Bakanlığı da bu programın bir parçası olarak 120 bin kişiyi İUP personeli olarak okullarda istihdam etmeyi planlıyor.

KİMLER İUP PROGRAMINA BAŞVURABİLİR?

İUP kapsamında başvuru yapabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Adayların bu şartları karşılaması, başvuru sürecinde dikkate alınacak en önemli faktördür. İşte İUP’a başvuru yapabilecek kişilerin sağlaması gereken şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli olmamak veya malullük aylığı almamak,

Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde sigortalı olarak çalışmamış olmak,

Hane gelir şartını sağlamak (ailede kişi başına düşen gelirin belirli bir tutarın altında olması),

Son bir aylık süre içinde sigortalı olarak çalışmamış olmak.

Bu şartları karşılayan kişiler, İUP programına başvuruda bulunabilir ve İŞKUR tarafından belirlenen alanlarda çalışma fırsatı elde edebilir.

İUP HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERECEK?

İUP programı, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde birçok alanda faaliyet göstermektedir. İŞKUR’un açıklamasına göre bu alımlar, çeşitli kamu hizmetleri ve sosyal faaliyetlerde görev alacak personeli kapsamaktadır. Ağırlıklı olarak okullarda ve eğitim kurumlarında çalışacak olan personellerin yanı sıra diğer alanlarda da istihdam sağlanacaktır. İşte İUP personel alımlarının yapılacağı başlıca faaliyet alanları:

Okullarda temizlik, bakım ve onarım işleri,

Engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik hizmetler,

Tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri,

Kamusal alanların temizlik ve onarım çalışmaları,

Geri dönüşüm ve çevre koruma faaliyetleri,

Spor ve kültür alanında destekleyici hizmetler,

Biyolojik çeşitliliği koruma ve doğal yaşam alanlarının iyileştirilmesi.

Bu faaliyet alanları, MEB’in ihtiyaç duyduğu okullardaki temizlik ve destek personeli ihtiyacını karşılamanın yanı sıra çeşitli kamusal hizmetleri de kapsamaktadır.

ŞEHİRLERE GÖRE İUP PERSONELİ KONTENJAN DAĞILIMI

MEB tarafından İŞKUR iş birliği ile yapılacak olan 120 bin personel alımında, şehirler bazında belirli kontenjanlar ayrılmıştır. Bu kontenjanlar, her ilin Milli Eğitim Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. İşte bazı illere göre belirlenen İUP personel alımı kontenjanları:

Şehir Kontenjan Sayısı İstanbul 12.466 Ankara 7.032 İzmir 5.810 Gaziantep 3.800 Antalya 3.158 Konya 3.505 Bursa 2.950 Diyarbakır 2.952 Kocaeli 2.560 Mersin 2.125 Van 2.100

Diğer illerde de çeşitli kontenjanlar belirlenmiştir ve bu kontenjanlar, şehirlerin nüfus yoğunluğuna ve okullardaki personel ihtiyacına göre dağıtılmıştır. Türkiye genelinde 81 ilin tamamında İUP personel alımları gerçekleştirilecektir.

İUP PERSONEL ALIMLARI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İUP personel alımlarına başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR’un online başvuru platformu üzerinden başvurularını yapabilecekler. Adayların başvuru sürecini dikkatli bir şekilde takip etmeleri ve başvuru şartlarını yerine getirmeleri önemlidir. İşte başvuru adımları:

İŞKUR Kayıt: Adaylar öncelikle İŞKUR’a kayıtlı olmalıdır. Henüz kayıtlı olmayan adaylar, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvuru Ekranı: Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, İŞKUR’un İUP başvuru ekranına girilmelidir. İŞKUR İUP Başvuru Ekranı adresinden başvurular yapılabilir. İlan Seçimi: Başvuru ekranında, il bazlı kontenjanlar ve ilanlar görüntülenebilir. Adaylar, kendi şehirlerinde açılan ilanlara başvuruda bulunabilirler. Online Başvuru: İlan seçimi yapıldıktan sonra, gerekli bilgileri doldurarak online başvuru işlemi tamamlanmalıdır.

Başvuru süreci 8 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar adaylar başvurularını yapabilecek ve MEB’in değerlendirme süreci ardından uygun adaylar istihdam edilecektir.

İUP KAPSAMINDA KATILIMCILARA SAĞLANAN ÜCRETLER VE SOSYAL HAKLAR

İUP programına katılan personellere günlük olarak belirli bir cep harçlığı ödenmektedir. 2024 yılı için katılımcılara her gün için 566,73 TL ödeme yapılacak. Ayrıca katılımcıların sosyal güvenlik primleri de %5,5 oranında karşılanacaktır. Katılımcılar, program süresince sosyal güvenlik haklarına sahip olacak ve sigorta primleri ödenecektir.

MEB’in İŞKUR aracılığıyla gerçekleştireceği 120 bin İUP personeli alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye genelinde 81 şehirde yapılacak olan bu alımlar, özellikle okullardaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir istihdam sağlayacak. Başvuru süreci 8 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek ve adaylar İŞKUR’un online başvuru ekranından başvurularını yapabilecekler.