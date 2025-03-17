Çanakkale’da Dostluk Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk

Gazeteci Vedat Açıkalın'ın 'Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk' adlı fotoğraf sergisi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Çanakkale Belediyesi Sergi Salonu'nda açıldı.

Açıkalın, 1974 yılında Avustralya'da öğretmenlik yaptığı dönemde tanıştığı Anzak gazileri ve kayıplarının yakınlarını birbirleriyle tanıştırarak bu uzun süreli projeye başlamıştır. Sergi, 1975-1985 yılları arasında çektiği ve Çanakkale Savaşları'nın 75. yıl dönümünde Türk ve Anzak gazilerinin bir araya geldiği anları ölümsüzleştiren fotoğraflardan oluşmaktadır.

Sergi, 110 yıl önce birbirleriyle kıyasıya çarpışan Anzaklar ile Türkler arasındaki savaş esnasında temeli atılan dostluğun evrimini gözler önüne seriyor.

Serginin açılışına Çanakkale Belediyesi Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, Avustralya Çanakkale Konsolosu Harry Hall ve çeşitli davetliler katılım gösterdi.

Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve Anzak gazilerinin buluşma anlarının güçlü duygular barındırdığını vurguladı. Özellikle Lone Pine Anıtı'nda duygu dolu anlar yaşandığını, bu anların kendisini de etkilediğini ifade etti.

Gazilerin çocukları ve torunlarını ziyaret ederek uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda bir kitap hazırladığını belirten Açıkalın, Gelibolu Yarımadası'nda daha kapsamlı bir fotoğraf sergisi açma arzusunu da dile getirdi.

Gazeteci Vedat Açıkalın'ın (fotoğrafta), "Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk" fotoğraf sergisi açıldı. Açıkalın'ın 1975-1985 yıllarında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 110 yıl önce birbirleriyle kıyasıya çarpışan Anzaklar ile Türkler arasında savaş esnasında temeli atılan, daha sonra gelişen ve dededen toruna geçen dostluğun öyküsünü anlatıyor.

Gazeteci Vedat Açıkalın'ın (fotoğrafta), "Çanakkale Dün Bugün: Savaştan Doğan Dostluk" fotoğraf sergisi açıldı. Açıkalın'ın 1975-1985 yıllarında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 110 yıl önce birbirleriyle kıyasıya çarpışan Anzaklar ile Türkler arasında savaş esnasında temeli atılan, daha sonra gelişen ve dededen toruna geçen dostluğun öyküsünü anlatıyor.