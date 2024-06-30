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MEB en az ilkokul mezunu personel alımı! 18-30 yaş arası KPSS şartı aranmayacak

Öğretmenevi, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru koşulları ve hangi pozisyonlara alım yapılacağı hakkında tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 30.06.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 18:09
MEB en az ilkokul mezunu personel alımı! 18-30 yaş arası KPSS şartı aranmayacak

Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi, çeşitli pozisyonlarda toplam 14 personel alımı yapacağını ilan etti. Kahvaltı hazırlama elemanı (1 kişi), bina bakımcısı (2 kişi), aşçı yardımcısı (2 kişi), bahçıvan (1 kişi) ve servis elemanı (garson) (9 kişi) pozisyonları için personel alımına başlandı. Detaylar haberimizde...

iş başvurusu

GÜNCEL PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-30 yaş aralığında bulunmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Çalışmasına engel bir durumu bulunmamak, Burdur ilinde ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

POZİSYONLARA GÖRE ÖZEL KOŞULLAR

Servis Elemanı (Garson): En az ilköğretim mezunu olmak. 

Aşçı Yardımcısı: En az ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmak. 

Bina Bakımcısı: En az ilköğretim mezunu olmak. 

Bahçıvan: En az ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmak. 

Kahvaltı Hazırlama Elemanı: Okur yazar olmak yeterlidir.

ÖĞRETMENEVİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi personel alımı başvuruları başlamıştır. Adayların başvurularını şahsen Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi No:29, Burdur adresine yapmaları gerekmektedir. E-posta, kargo ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 28 Haziran 2024'tür.

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