Meke Gölü'nde Karlı Gün Batımı Büyüledi

KONYA (İHA)

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve Dünyanın nazar boncuğu olarak kabul edilen Meke Gölü, karla kaplı gün batımında etkileyici manzaralar sundu.

Akşam saatlerinde gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlara bürünmesiyle birlikte beyaz örtüyle çevrilen göl, izleyenleri mest etti. Ortaya çıkan görsel zenginlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gölün karla kaplanan yüzeyi dron ile görüntülendi; ortaya çıkan kareler, fotoğraf tutkunları ve doğa severler için eşsiz anlar sundu.

Bu görüntüler, Meke Gölü'nün kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE BULUNAN VE DÜNYANIN NAZAR BONCUĞU OLARAK KABUL EDİLEN MEKE GÖLÜ’NDE KARLI GÜN BATIMI MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.