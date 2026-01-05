DOLAR
Meke Gölü'nde Karlı Gün Batımı Büyüledi

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, karla kaplı gün batımında eşsiz görüntüler sundu; drone çekimleri doğa ve fotoğraf tutkunlarını büyüledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:11
Meke Gölü'nde Karlı Gün Batımı Büyüledi

KONYA (İHA)

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve Dünyanın nazar boncuğu olarak kabul edilen Meke Gölü, karla kaplı gün batımında etkileyici manzaralar sundu.

Akşam saatlerinde gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlara bürünmesiyle birlikte beyaz örtüyle çevrilen göl, izleyenleri mest etti. Ortaya çıkan görsel zenginlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gölün karla kaplanan yüzeyi dron ile görüntülendi; ortaya çıkan kareler, fotoğraf tutkunları ve doğa severler için eşsiz anlar sundu.

Bu görüntüler, Meke Gölü'nün kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

