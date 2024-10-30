Meme Kanserini Yenen Eşine Sürpriz Temsili Düğün

Unutulmaz Bir Sürpriz

Almanya'da yaşayan Sedat Freistadt, eşi Conny Freistadt'ın meme kanseri tedavisini başarıyla tamamlamasının ardından ona muhteşem bir sürpriz düzenledi. Aile, tatil için gittikleri Mersin'de, Kızkalesi sahilinde temsili bir düğün organizasyonu gerçekleştirdi.

Tedavi Süreci ve Moral Verici Söz

Conny Freistadt, 5 yıl süren zor bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Sedat, hastalık boyunca eşine moral vermek için ona düğün yapma sözü vermişti. Bu sözünü yerine getirmek için Mezitli Belediyesi'ne başvurarak destek aldı.

Gelinlik ve Denizde Evlenme Heyecanı

Gelinlik giyen Conny, sahilde gerçekleşen temsili nikahta Sedat'a "evet" demenin mutluluğunu yaşadı. Düğüne çiftin aile ve arkadaşları da katıldı. Sedat, bu özel günün anlamını şu sözlerle ifade etti; "Almanya'dan arkadaşlarımız geldi. Çok güzel bir düğün oldu. Eşime 'Hastalığı yenersen sana söz güzel bir düğün yapacağım' demiştim. Onu gerçekleştirdim."

Almanya'da yaşayan Sedat Freistadt, meme kanseri tedavisi başarıyla tamamlanan eşi Conny Freistadt ile tatil için geldikleri Mersin'de "temsili düğün" sürprizi organize etti.

Almanya'da yaşayan Sedat Freistadt, meme kanseri tedavisi başarıyla tamamlanan eşi Conny Freistadt ile tatil için geldikleri Mersin'de "temsili düğün" sürprizi organize etti.