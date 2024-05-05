Memur olmak için büyük fırsat ayağınıza geldi! 23 kuruma 38 bin personel alımı yapılacak!

Ekonomik sıkıntıların en büyük sorunu olan işsizlik ile mücadelede birçok kurum ve kuruluştan destek geldi ve gelmeye devam ediyor. Kamuda personel olarak çalışmak isteyenler için büyük bir haber geldi. Detaylar haberimizde…







MEMUR OLMAK İSTEYENE MÜJDE! KAMUYA 38 BİN 625 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! 23 KURUM BAŞVURU ŞARTLARINI AÇIKLADI

Memur olmak isteyen binlerce kişiye müjde geldi. 23 kamu kurumundan 38 bin 625 çalışanın işe alınacağı Resmi Gazete'de açıklandı. Üniversite, kolej ve lise mezunlarından personel alımı yapacak kuruluşlar başvuru koşullarını yayınladı. Böylece aralarında 5 bakanlığın da bulunduğu kamu kurumları, memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı için binlerce kişiyi işe alacak. İşte işe alım yapılacak 23 kamu kurumu ve açık pozisyonları...

23 kamu kurumu personel alımını duyurdu Başvuru koşulları Resmî Gazete'de yayımlanan işe alım ilanına göre kamudan toplam 38 bin 625 memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapılacak. Açık iş pozisyonları, başvuru son tarihleri ve başvuruların nereden alınacağı gibi detaylı bilgiler netleştikçe, kamu görevlisi adayları arayışlarını hızlandırdı.

23 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

23 kamu kuruluşunda toplam 38.625 kişi istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, SPK, OGM, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Eti Maden, Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türk Uluslararası Tıp Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi, TÜRKŞEKER, Genel Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, ÇAYKUR, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Resmî Gazete'de yayımlandı. Personel alımı başvuruları ve doldurulacak pozisyonlar için son tarihler açıkça belirtilmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı kararı açıklandı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre; Personel sıkıntısı yaşanan lokasyonlarda ve hizmet şubelerinde sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla 36.000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecektir. Bu kararla 2024 yılı sonuna kadar 1 beslenme uzmanı, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık personeli, 1 sağlık teknisyeni, 3 bin 498 doktor ve 32 bin 464 uzman doktor olmak üzere toplam 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 41 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı insan kaynağı alımı kapsamında, ilgili fakültelerden mezun, yazılım alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip ve en az 5 uzman adaylar arasından 41 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Yazılım alanında uzun yıllara dayanan mesleki deneyim. Diğer alanlarda mesleki deneyime sahip olmalı ve en az iki güncel programlama dili bilgisini gösterebilmelidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlayacak ve 3 Mayıs 2024 saat 23:59:59'a kadar devam edecek. Başvurular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e-Devlet portalı/Kamu İşe Alım-Kariyer Portalı veya Kariyer Portalı (https:// isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 8 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapmak üzere Uygulamalı/yazılı ve sözlü sınavları geçmek üzere 8 sözleşmeli bilişim uzmanı istihdam edilecektir. Başvurular 17 Nisan 2024'te başladı ve 6 Mayıs 2024'te sona erecek.

SPK 40 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

SPK'nın Ankara merkez ofisinde veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan,ereadrolu 20 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık hizmetleri sınıfında buluna 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel alımı yapacak. SPK personel alımına başvurular 16 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

OGM 90 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), il düzeyindeki teşkilatlarda görev yapmak üzere 26 orman muhafaza memuru ve 20 orman mühendisini sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel olarak işe alacağını da duyurdu. Bu iki kamu hizmeti pozisyonu için başvurular 29 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Ayrıca il teşkilatına 4 aşçı, 3 aşçı yardıcısı, 1 elektrikçi, 1kaynakçı, 2 tesisatçı, 2 iş makinesi operatörü, 1 traktör şoförü, 15 servis elemanı, 2 pastacı, 12 temizlik elemanı alımı yapılacak. Toplam 64 geçici işçi. Temizlikçiler, 5 bulaşık makinesi, 8 baskı makinesi, 5 çocuk odası personeli ve diğer bahçıvanlar ile 3 kimya laboratuvar teknisyeninden oluşan işçiler istihdam edilecek. Başvurular 29 Nisan 2024'te başladı ve 3 Mayıs 2024'te sona erecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü, KPSS (B) 2022 grup puan sıralamasına göre 23 hemşire, 2 tıbbi fizikçi, 1 ofis çalışanı, 1 teknisyen (inşaat teknisyeni) olmak üzere toplam 33 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Nisan 2024'te başladı ve 2 Mayıs 2024'te sona erecek.

ETİ MADEN 218 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü, 2024 yılında kadrolu işçi ve memur alımı kapsamında İŞKUR ve ÖSYM aracılığıyla personel alımı yapacak. Balıkesir'de Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü.

REKABET KURUMU 25 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Rekabet Kurumu, 12'si genel uzman, 10'u ekonomi uzmanı ve 3'ü bilişim uzmanı olmak üzere toplam 25 rekabet uzmanı yardımcısı istihdam edecek. Sınava katılan her aday yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek. Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2022 ve 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 23 Haziran 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak. Her gruba başvuran adaylardan KPSS puan sıralamasına göre en üst sınıftan başlamak üzere sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Sıralamanın ardından son adaya eşit puan alan diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 6 Mayıs 2024'te başladı ve 24 Mayıs 2024'te sona erecek.

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI 22 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, 3 araştırmacı (doçent) ve 19 Ar-Ge uzmanı görevlendirecek. Başvurular 15 Nisan 2024'te başladı ve 3 Mayıs 2024'te sona erecek.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 144 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruya göre tesiste 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknisyeni, 10 güvenlik ve koruma personeli, 10 ofis personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere 144 sözleşmeli personel görev alacak. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimler hayata geçirilecek. Adaylar, 30 Nisan tarihine kadar e-devlet üzerinden veya “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Adayların 2022 KPSS (B) Grup Sınavına katılmaları ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim için KPSSP94 şeklinde en az 60 puan almaları gerekmektedir. İşe alımda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak ve sıralama, ilgili KPSS Grup (B) 2022 puan kategorisinde en yüksek puana sahip aday esas alınarak ilan edilen her pozisyon için Yedek aday sayısı bir kez sayılacaktır. Asil ve yedek aday listesi, son başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde “www.erciyes.edu.tr” internet sitesinde yayınlanacaktır. Belirlenen süre içerisinde yarışmaya ana ödül kazananların katılmaması veya şartları yerine getirmediği tespit edilenlerin olmaması durumunda, yedek kazananlar buna göre sıralanacaktır. Finale kalan adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi erken olan adaya, eşit olması durumunda doğum tarihi erken olan adaya öncelik verilecektir.

TÜRKŞEKER 390 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fabrikalarında çalışmak üzere 390 kadrolu işçi alımı yapacağını söyledi. (Türkşeker). Buna göre; 80 mekatronik bakım ve onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 kazan tamircisi, 33 makine bakım ve onarımı, 31 bilgisayar ve metal teknolojisi, 15 makine teknikeri, 12 montaj kaynak işçisi, 10 iş makinesi operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni 3 torna ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, kontrol operatörü kalite teknisyenleri, kimya teknisyenleri, makine montaj işçileri ve kamyon şoförleri.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Mimarı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonları için 11 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 65 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Aydın Üniversitesi Rektörü Adnan Menderes, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) 2022 grubu puan sıralamasına göre 65 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 20 Nisan 2024'te başlayacak ve 6 Mayıs 2024'te sona erecek.

TÜBİTAK 236 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli’nde görev yapmak üzere Bilgisayar ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) 236 araştırmacı, teknik ve destek personeli alımı yapacak. Başvurular TÜBİTAK iş kayıt sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden yapılacaktır.13 Mayıs. Kayıt şartlarına ve gerekli prosedürlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 45 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez, merkez teşkilatta görevlendirilmek üzere 45 sözleşmeli bilişim uzmanı istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre 4 yazılım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli GIS yazılım uzmanı, 1 kıdemli yazılım uzmanı, 1 kıdemli yazılım uzmanı, 1 kıdemli yazılım mimarı, 1 kıdemli yazılım uzmanı, 1 kıdemli yazılım uzmanı, 1 kıdemli yazılım uzmanı, 1 kıdemli yazılım uzmanı, kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli DevOps uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzmanı, 3 geliştirme uzmanı, 2 sistem uzmanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı bulunmaktadır. Toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kariyer Portalı ve Kariyer Portalı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden e-devlet üzerinden dijital ortamda yapılabilecek. BT personelinin sözleşmeli alımına ilişkin tüm duyuru, duyuru ve bilgiler Bakanlığın resmi internet siteleri www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı'nda yayınlanacaktır.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, KPSS grup puanı (B) sıralamasına göre sözleşmeli olarak 4 büro personeli alımı yapacak. Başvurular 22 Nisan 2024'te başladı ve 8 Mayıs 2024'te sona erecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 16 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında boş kalan sözleşmeli bilişim personeli kadroları için 5 kişi istihdam edilecek. Başvurular 6 Mayıs 2024'te başladı ve 17 Mayıs 2024'te sona erecek.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 5 büro personeli, 3 kütüphaneci, 5 güvenlik ve emniyet personeli, 7 destek personeli (öğrenci) ve 2 teknisyen olmak üzere toplam 22 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 25 Nisan 2024'te başladı ve 9 Mayıs 2024'te sona erecek.

ÇAYKUR 1072 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR); Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı olan taze çay fabrikalarına 930 mevsimlik işçi (yükleme, boşaltma, tahliye), 70 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 45 engelli ve 10 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Bölümlü Çay Fabrikasına 6 engelli ve 4 eski hükümlü mevsimlik işçiyi noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alacak. Başvurular 26 Nisan 2024'te başladı ve 30 Nisan 2024'te sona erecek.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 66 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Bayburt il Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışacak 48'i güvenlik görevlisi, 15'i temizlikçi ve 3'ü şoför olmak üzere toplam 66 kadrolu işçi alımı yapacak. Başvurular 29 Nisan 2024'te başladı ve 3 Mayıs 2024'te sona erecek.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, yazılı ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre 2 bilişim çalışanını sözleşmeli olarak işe alacak. Başvurular 29 Nisan 2024'te başladı ve 13 Mayıs 2024'te sona erecek.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 62 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 20 hemşire, 3 tıp teknisyeni (1 ameliyathane, 2 fizyoterapist), 6 güvenlik ve koruma personeli, 8 destek personeli (8 hasta bakıcı, 15 hizmetli), 8 büro personeli, 2 teknisyen (1 elektrik, 1 elektronik teknolojisi) Toplamda 62 sözleşmeli işçi çalıştırılacak. Başvurular 29 Nisan 2024'te başladı ve 13 Mayıs 2024'te sona erecek.