Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Türkiye'de ekonomik dalgalanmalar, memurları ve emekli maaşlarını olumsuz etkilemeye devam ederken, AK Parti kulislerinde yeni bir ek artışın gündeme geleceği iddiaları öne çıkıyor. Beklentilere göre, temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Yeniden değerlendirilecek olan maaş artışında, refah payı da yer alacak.

3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranlarını belirleyecek. Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, emeklilerin alacağı olası zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "2023 yılından beri özellikle yerel seçim dönemlerinde emekliler ciddi bir beklenti içinde oldular. Ancak bekledikleri iyileştirmeler yeterli düzeyde gerçekleşmedi," şeklinde konuştu. Bu durum, 2025 yılında yapılacak düzenlemenin umutları artıracağını da göstermektedir.

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi %44, piyasa beklentisi ise %46 olarak öngörülüyor. Yüksel’in ifade ettiğine göre, %44'lük bir enflasyon gerçekleşirse, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %15,45 oranında zam alacakken, memur emeklileri %11,25 oranında bir artış sağlayacak. Eğer %46’lık bir enflasyon gerçekleşirse, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %17,05, memur emeklileri ise %12,80 oranında bir artış alacaklar.

İddialara göre, AK Parti çevrelerinde %8’lik bir refah artışının gündeme gelmesi bekleniyor. Yüksel, "Ocak ayında en düşük emekli maaşının 15.000 TL'ye çıkarılması ve ek %8’lik bir refah artışının gerçekleştirilmesini bekliyoruz," diyerek 3 Ocak'ta açıklanacak verilerin ardından yapılacak düzenlemenin sinyalini verdi.