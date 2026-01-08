Menteşe 2026 projeleri: Başkan Gonca Köksal Aras açıkladı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde Muğla merkezde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 değerlendirmesi ve 2026 projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Toplantıda kentin tarihî ve kültürel dokusunu koruyarak kalkınma hedefleri ve öncelikli yatırımlar öne çıktı.

Altyapı ve yol çalışmaları

Başkan Köksal Aras, Menteşe'nin Muğla’nın en geniş yüzölçümüne sahip ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, ilçedeki 2 bin 560 kilometrelik yol ağı içinde Fen İşleri ekiplerinin 8 ayrı noktada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Düğerek Mahallesi’nde kilit parke çalışmalarının 2026 yılında başlayacağını ve ihalesi tamamlanan projede 12 cadde ve sokakta önümüzdeki hafta sahaya inilmesinin planlandığını açıkladı.

Kolejler Bölgesi'ndeki yol çalışmalarının hava koşulları nedeniyle geciktiğini, ancak kısa sürede başlayacağını belirten Köksal Aras, sanayi yolunda eski mezarlık hattında yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapılacağını bildirdi.

Kötekli yatırımı ve gençlik merkezleri

Bayır ve Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezleri'nin hizmete açıldığını hatırlatan Başkan, Kötekli’de kente uzun yıllar hizmet edecek büyük bir yatırımın başladığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 5 etap halinde planlanan projenin Kötekli’nin çehresini değiştireceğini, çalışmaların 2026 Aralık ayında tamamlanmasının hedeflendiğini; mümkün olması halinde Ekim ayında bitirilmesi için yoğun çaba gösterildiğini söyledi.

Yoğurtçu Parkı başta olmak üzere tüm parklarda düzenleme yapılacağını, MEGEM Kötekli Gençlik Merkezi ihalesinin de gerçekleştirileceğini belirtti.

Afet hazırlıkları ve risk analizleri

Menteşe Belediyesi’nin afetlere karşı attığı adımlara da değinen Başkan Köksal Aras, İnşaat Mühendisleri Odası ile bilimsel iş birliği protokolü imzalandığını ve bu kapsamda ilçede 3 bin yapının risk analizinin yapıldığını aktardı. Sorunlu yapı tespit edilmesi halinde mal sahiplerinin bilgilendirileceğini söyledi.

Ayrıca Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin kurulduğunu ve eğitimlerin sürdüğünü belirten Köksal Aras, muhtemel afet durumlarında her mahallede uzman gönüllülerin görev alacağını, kırsal mahallelerde de afet gönüllülerinin hazırlanacağını ifade etti.

Su tasarrufu ve çevre projeleri