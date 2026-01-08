Menteşe 2026 projeleri: Başkan Gonca Köksal Aras açıkladı

Başkan Gonca Köksal Aras, Menteşe'nin 2026 projelerini açıkladı: altyapı, Kötekli yatırımı, afet hazırlıkları, gri su uygulamaları ve Kent Meydanı planları.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:38
Menteşe 2026 projeleri: Başkan Gonca Köksal Aras açıkladı

Menteşe 2026 projeleri: Başkan Gonca Köksal Aras açıkladı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde Muğla merkezde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 değerlendirmesi ve 2026 projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Toplantıda kentin tarihî ve kültürel dokusunu koruyarak kalkınma hedefleri ve öncelikli yatırımlar öne çıktı.

Altyapı ve yol çalışmaları

Başkan Köksal Aras, Menteşe'nin Muğla’nın en geniş yüzölçümüne sahip ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, ilçedeki 2 bin 560 kilometrelik yol ağı içinde Fen İşleri ekiplerinin 8 ayrı noktada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Düğerek Mahallesi’nde kilit parke çalışmalarının 2026 yılında başlayacağını ve ihalesi tamamlanan projede 12 cadde ve sokakta önümüzdeki hafta sahaya inilmesinin planlandığını açıkladı.

Kolejler Bölgesi'ndeki yol çalışmalarının hava koşulları nedeniyle geciktiğini, ancak kısa sürede başlayacağını belirten Köksal Aras, sanayi yolunda eski mezarlık hattında yağmur suyu drenaj hattı çalışması yapılacağını bildirdi.

Kötekli yatırımı ve gençlik merkezleri

Bayır ve Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezleri'nin hizmete açıldığını hatırlatan Başkan, Kötekli’de kente uzun yıllar hizmet edecek büyük bir yatırımın başladığını vurguladı. Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 5 etap halinde planlanan projenin Kötekli’nin çehresini değiştireceğini, çalışmaların 2026 Aralık ayında tamamlanmasının hedeflendiğini; mümkün olması halinde Ekim ayında bitirilmesi için yoğun çaba gösterildiğini söyledi.

Yoğurtçu Parkı başta olmak üzere tüm parklarda düzenleme yapılacağını, MEGEM Kötekli Gençlik Merkezi ihalesinin de gerçekleştirileceğini belirtti.

Afet hazırlıkları ve risk analizleri

Menteşe Belediyesi’nin afetlere karşı attığı adımlara da değinen Başkan Köksal Aras, İnşaat Mühendisleri Odası ile bilimsel iş birliği protokolü imzalandığını ve bu kapsamda ilçede 3 bin yapının risk analizinin yapıldığını aktardı. Sorunlu yapı tespit edilmesi halinde mal sahiplerinin bilgilendirileceğini söyledi.

Ayrıca Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin kurulduğunu ve eğitimlerin sürdüğünü belirten Köksal Aras, muhtemel afet durumlarında her mahallede uzman gönüllülerin görev alacağını, kırsal mahallelerde de afet gönüllülerinin hazırlanacağını ifade etti.

Su tasarrufu ve çevre projeleri

Köksal Aras, çevre dostu uygulamalara büyük önem verdiklerini söyleyerek, 2025 yılında 300 bin metreküp suyun geri kazanıldığını açıkladı. Menteşe’deki yeşil alanların artık arıtılmış gri su ile sulandığını, evsel atık suların yüzde 75

Kent meydanı, sosyal tesisler ve hayvan bakımevi

Menteşe Kent Meydanı için halkın görüşlerini almak amacıyla anket yapıldığını hatırlatan Başkan, 2026 yılında meydandaki işletmelerin faaliyete geçeceğini ve meydanın herkesin keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline getirileceğini söyledi. Düğerek Mahallesi’ndeki düğün salonunun birkaç ay içinde tamamlanacağı, Akçaova Mahallesi’nde ise Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Bakımevi kurulacağı açıklandı.

Tesisin 920 can dostuna ev sahipliği yapacağını ve içinde sosyo-kültürel alanlar ile spor salonunun yer alacağını belirten Köksal Aras, Menteşe’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

"Görev değil sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Okullardan, camilerden ve kurumlardan gelen tüm talepleri imkanlarımız dahilinde yerine getirdik" diyen Başkan Gonca Köksal Aras, 2026 için planlanan projelerin uygulamaya geçirilmesi konusunda kararlılık mesajı verdi.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI ARAS, 2026 PROJELERİNİ ANLATTI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI ARAS, 2026 PROJELERİNİ ANLATTI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI ARAS, 2026 PROJELERİNİ ANLATTI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Heyelan Alarmı: İl Özel İdaresi Köy Yollarında Müdahale
2
Fatih Sahilinde Şiddetli Lodos: Vatandaşlar Fotoğraf Yarışında
3
Ordu Kumru'da Fırtına: Çatı Uçtu, Ağaç Devrildi
4
Karabük Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı
5
Ağrı Patnos'ta Dondurucu Soğuk: Sütlüpınar Deresi Buz Tuttu
6
Rektör Özölçer’den İçişleri Bakanı Başdanışmanı Yolcu’ya Ziyaret
7
Diyadin'de Sokak Hayvanlarına Kardan Barınak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları