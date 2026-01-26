Menteşe'de Dolu ve Sağanak: Yollar Beyaza Büründü, Trafik Durdu

Menteşe'de kısa sürede etkisini artıran dolu ve sağanak yağış, yolları beyaza bürüdü; görüş azaldı, trafik durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 19:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 19:07
Kısa sürede etkisini artıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, kent merkezinde hayatı aksattı.

Kısa sürede bastıran ve yoğunluğu giderek artan dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte büyük güçlük yaşadı. Özellikle yaklaşık beş dakika içinde etkisini artıran yağış sonrası birçok noktada trafik durma noktasına geldi.

Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların doluyla kaplanması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Aşırı yağmurla birlikte su birikintileri oluştu ve trafikte aksamalar kaydedildi.

