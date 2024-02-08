Merakla beklenen 2024 Jeep Gladiator yakında bayilerde yerini alıyor! İşte fiyatı

2024 JEEP GLADIATOR ÜRETİMİ NİHAYET BAŞLADI

Jeep , kamyonetin Stellantis'in Ohio'daki Toledo Montaj Kompleksi'ndeki montaj hattına gitmesiyle birlikte 2024 Gladyatör üretiminin nihayet başladığını duyurdu . Wrangler kardeşiyle birlikte üretilen Gladiator, 2024 model yılı için revize edildi ve görünümünü ve tazeliğini korumak için birçok önemli güncelleme aldı.





2024 JEEP GLADIATOR ÜRETİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

2024 Jeep Gladiator üretimi, ABD’de nihayet başladı. Üretimi, Stellantis’in Ohio’daki Toledo Montaj Kompleksi’nde Wrangler ile birlikte gerçekleştiriliyor. Üretim tesisinde, 5.400’den fazla UAW temsilcisi çalışan,'Her gün deneyim, bağlılık ve tutkuyla yeni 2024 Jeep Gladiator’ı dünya çapındaki müşteriler için monte ediliyor' dedi. Üretim tesisinde, yüksek kaliteli malzemeler, gelişmiş teknolojiler ve sıkı kalite kontrol süreçleri kullanılıyor. Üretim tesisinde, ayrıca çevre dostu uygulamalar da hayata geçiriliyor. Örneğin, üretim tesisinde, atık suyun %95’i geri dönüştürülüyor, enerji tasarrufu sağlamak için LED aydınlatma kullanılıyor ve karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları tercih ediliyor.





2024 Jeep Gladyatör özellikleri neler?

Jeep, MY2024 için bazı önemli değişiklikler yaptı . En heyecan verici olmayabilir ancak geliştirilmiş güvenlik özellikleri tartışmasız en önemlisidir. Birinci ve ikinci sıra yan perde hava yastıkları, ikinci sıra dış emniyet kemerleri için ön gerdiriciler ve yük sınırlayıcılar artık standart olarak sunuluyor. Sport donanım haricindeki tüm modeller ileri çarpışma uyarısı ve gelişmiş hız sabitleme sistemine de sahip.

Diğer güncellemeler arasında yeni jant tasarımları, revize edilmiş yedi yuvalı ızgara ve Uconnect 5 yazılımına sahip yeni 12,3 inç dokunmatik ekran yer alıyor. Yalnızca öncekinden daha duyarlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda kablosuz harita güncellemeleri, Jeep Macera Kılavuzları ve iki mobil cihaz için Bluetooth bağlantısı gibi yeni özellikler de alıyor.

Jeep ayrıca Gladiator serisine daha yetenekli Mojave X ve Rubicon X donanımlarını da ekledi; taban fiyat ise 40 bin doların altına düştü .





2024 için tek motor seçeneği, standart altı vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 3,6 litrelik V6 motordur. Bir otomatik belirtilebilir. EcoDiesel'in üretimi 2024 yılı için durduruldu ancak yakıt tüketimiyle ilgilenenlerin Gladiator 4xe hibrit için daha fazla beklemesi gerekmeyecek .

En son Gladiator'ın alıcıları, dayanıklı kamyonetlerini üreticinin onayladığı American Expedition Araç paketleriyle donatabileceklerini bilmekten memnuniyet duyacaktır . Bunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, iki inçlik süspansiyon kaldırıcısı ve 37 inç BFGoodrich All-Terrain lastikleri gibi araziyi iyileştiren güzellikler yer alıyor.

Bu sizi noktalı çizgiyi imzalamaya ikna etmek için çok az işe yararsa, eğer çalışmaya ve alışveriş yapmaya istekliyseniz MY2023 Gladyatörlerde yapılabilecek birden fazla fırsat olduğunu belirtmekte fayda var.





2024 Gladyatör üretimi devam ederken, yeni modelin her an bayilere ulaşmasını bekliyoruz.

2024 JEEP GLADIATOR’İN FİYATI VE RAKİPLERİ NELER?

2024 Jeep Gladiator’in fiyatı henüz açıklanmadı, ancak bu segmentin en pahalı arazi aracı olmaya devam etmesi bekleniyor. 2023 modelin başlangıç fiyatı 38.775 dolar olduğu için, temel 2024 model ilk kez 40 bin dolarlık sınırı aşabilir. Tam donanımlı bir modelin fiyatı ise 60 bin doları bulabilir. Bu para ile, iyi bir şekilde donatılmış bir Ford F-150 Lariat alınabilir. Diğer rakipler arasında, tamamen yenilenen Ford Ranger, 32.565 dolarlık başlangıç fiyatıyla yer alıyor. Biz, yüksek donanımlı bir Gladiator yerine, 55.365 dolarlık Ranger Raptor’u tercih ederdik, ancak Jeep, bol miktarda arazi ekipmanı, büyük çekicilik ve eşsiz açık hava seçenekleri sunuyor. Bu segmentte tamamen farklı bir seçenek ise, Honda Ridgeline’dır. Ridgeline, tek gövdeli yapısı ve çok daha rafine sürüşüyle Gladiator’ın tam tersi olarak görülebilir, ancak arazi aracı Jeep ile rekabet edemez.





2024 Jeep Gladiator ne zaman çıkacak?



2024 Jeep Gladiator, 2024 yılının ortasında ABD’de satışa çıkacak. Araçın Türkiye için çıkıp çıkmayacağı veya ne zaman çıkacağı henüz belli değil.

2024 Jeep Gladiator’in motor seçenekleri neler?

2024 Jeep Gladiator’in tek motor seçeneği, standart altı ileri manuel şanzıman ile eşleştirilen 3.6 litrelik V6 motordur. Otomatik şanzıman da isteğe bağlı olarak sunulabilir. EcoDiesel motor seçeneği 2024 model yılı için kaldırıldı, ancak yakıt tasarrufu konusunda endişelenenler Gladiator 4xe hibrit için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar.

2024 Jeep Gladiator’i ön sipariş vermek için nereden yapabilirim?

2024 Jeep Gladiator’i ön sipariş vermek için, Jeep® Gladiator - The Power of a True Pickup Truck web sitesini ziyaret edebilir veya size en yakın Jeep bayisine başvurabilirsiniz.



