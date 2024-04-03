Merkez Bankası KPSS'siz personel alımı yapıyor! Başvurular bizzat yapılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) son dakikada yaptığı resmi duyuruda Merkez Bankası'nın Özdere Naim Talu Eğitim Seminer ve Dinlenme Tesisi'ne 169 personel alımı yapılacağı bildirildi.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

3 Aşçı Birim Şefi,

58 Garson,

2 Şoför,

2 Teknisyen,

6 Garson Birim Sorumlusu,

14 Kat Hizmetleri Görevlisi,

23 Gıda Destek Personeli,

1 Şef Garson,

1 Kat Hizmetleri Şefi,

8 Resepsiyonist,

2 Resepsiyon Şefi,

16 Aşçı Yardımcısı,

13 Aşçı,

6 Çamaşırhane Görevlisi,

1 Diyetisyen,

4 Cankurtaran,

9 Çevre Temizlik Görevlisi,





BAŞVURU KOŞULLARI

İstihdam edilecek mesleğe ilişkin deneyim veya niteliklere sahip olmak ve İzmir'in Menderes, Selçuk, Gaziemir veya Seferihisar ilçelerinden birinde ikamet etmek tercih sebebidir.

Personel alımına başvuruların 3 Nisan – 16 Nisan 2024 tarihlerinin arasında şahsen yapılması gerekmektedir.

Başvuru adresi: Çukuraltı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:297 Menderes/İZMİR