Mersin Büyükşehir, atıktan 117 bin megavat elektrik üretti

Mersin Büyükşehir atıktan 117 bin megavat elektrik enerjisi üretti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca yürüttüğü atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarıyla kentte sürdürülebilirlik ve düşük karbon hedeflerine önemli katkılar sağladı. Belediye, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında hem çevre korumasını hem de enerji üretimini artırdı.

Atık yönetimi ve enerji üretimi

Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından Mersin merkez, Tarsus ve Silifke düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı içinde 730 bin ton evsel nitelikli katı atık bertaraf edildi. Atıkların depolanması sırasında açığa çıkan metan gazından 117 bin megavat elektrik enerjisi üretilerek, 125 bin hanenin elektrik ihtiyacına eşdeğer üretim sağlandı.

İlçe belediyelerinin topladığı evsel atıklar, Büyükşehir tarafından kurulan 9 Katı Atık Aktarma İstasyonu aracılığıyla bertaraf tesislerine taşınarak 630 bin ton atığın kontrollü yönetimi sağlandı ve vahşi depolamanın önüne geçildi.

Tıbbi, tehlikeli ve hafriyat atıklarının yönetimi

2025 yılında il genelinde oluşan 3 bin 473 ton tıbbi atık, Tıbbi Atıkların Yönetmeliği’ne uygun şekilde toplanıp taşındı ve sterilize edildi. Belediyenin faaliyetleri sonucu oluşan kontamine atıklar, atık yağlar, elektronik atıklar, toner ve floresan gibi yaklaşık 100 ton tehlikeli atık lisanslı bertaraf tesislerine gönderildi.

Hafriyat kapsamında vatandaşların tadilatlarından kaynaklanan 55 bin metreküp moloz alımı gerçekleştirildi. Zabıta ekiplerince yapılan 12 bin 500 denetim sonucu 275 idari yaptırım uygulandı ve 10 milyon 483 bin 870 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 2 milyon 240 bin metreküp dolgu sahası rehabilite edildi. Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile GPS tabanlı izleme sayesinde hafriyat taşıyan 85 araç anlık takip edilerek atıklar izinli döküm sahalarına yönlendirildi.

Sıfır Atık uygulamaları ve farkındalık çalışmaları

Büyükşehir’e ait 113 bina ve yerleşkeye üçlü sıfır atık ayrıştırma setleri yerleştirilerek Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alındı. Bu alanlardan toplanan yaklaşık 26 ton geri dönüştürülebilir atık lisanslı tesislere teslim edilerek ekonomiye kazandırıldı.

2025 yılı içinde kurum içi ve kurum dışı toplam 3 bin 910 kişiye sıfır atık, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında farkındalık eğitimi verildi. "İsraf Etmiyoruz Kompost Yapıyoruz" sloganıyla park ve bahçe budama atıkları, hal atıkları, mezbahane atıkları ve çay-kahve posalarından oluşan 375 ton organik atık kompost üretimi için toplandı; üretimi tamamlanan 20 ton kompost refüj, park ve bahçe bitkilendirmelerinde kullanıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve gelecek hedefleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, "Bu kapsamda evsel katı atık aktarma, düzenli depolama ve bertaraf enerji üretim çalışmalarında 2025 yılında 730 bin ton evsel nitelikli katı atık düzenli bertaraf edilerek, oluşan metan gazından 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eş değer 117 bin megavatlık elektrik enerjisi üretildi" dedi.

Alp, kent genelinde 9 adet Katı Atık Aktarma İstasyonu ve 3 adet Düzenli Depolama Sahası bulunduğunu belirterek vahşi depolamayı ve metan salınımını engellediklerini vurguladı. Hafriyat çalışmalarına ilişkin olarak ise yaklaşık 50 bin metreküp moloz alımı, 2 milyon 250 bin metreküp dolgu sahasının rehabilite amaçlı izinlendirildiğini ve kaçak hafriyata yönelik uygulanan idari yaptırımları aktardı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile ilgili olarak Alp, merkezin çevre ve iklim bilincini artırmaya yönelik eğitimler verdiğini; açıldığı günden bu yana 183 binden fazla kişinin merkez ziyaretinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca SECAP uygulama, izleme ve değerlendirme sürecine geçildiği, Uluslararası Karbon Şeffaflık Projesi (CDP) kapsamındaki raporlamada belediyenin 2024 ve 2025 yıllarında A düzeyinde başarı elde ettiği ifade edildi.

Alp, sözlerini "2026 yılında çalışmalarımız artarak devam edecektir" diyerek tamamladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILI BOYUNCA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SIFIR ATIK UYGULAMALARIYLA YÜZ BİNLERCE TON ATIĞI ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN YÖNETİRKEN, ÜRETTİĞİ ENERJİ, YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DÜŞÜK KARBONLU KENT HEDEFİNDE ÖNE ÇIKTI.