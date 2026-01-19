Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, temizlik filosuna 22 yeni yol süpürme aracı ekleyerek 13 ilçede araç sayısını 50’ye çıkardı; 4 bin 878 km yol ağı daha etkin temizlenecek.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:01
Mersin Büyükşehir Belediyesi filoya 22 yeni yol süpürme aracı ekledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent temizliğini güçlendirmek amacıyla temizlik araç filosuna 22 adet büyük yol süpürme aracı ekleyerek filo sayısını 50'ye çıkardı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete alınan araçların amacı, 13 ilçedeki yaklaşık 4 bin 878 kilometrelik yol ağında temizlik etkinliğini artırmak olarak açıklandı.

Araçların özellikleri ve kullanım alanları

Yeni araçlar çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip modellerden oluşuyor. Büyük süpürge araçları ana arterlerin temizliğinde, küçük süpürge araçları ise dar yollar, kaldırımlar, bisiklet yolları ve özel gereksinim olan alanlarda kullanılacak. Bu ayrım sayesinde kent genelinde ihtiyaca uygun ve daha etkin temizlik hizmeti sağlanıyor; toz, atık ve çevresel kirlilik önemli ölçüde azaltılarak çevre sağlığı ve kent estetiğine katkı sunulacak.

Yetkili açıklamaları

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, kent genelinde sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde düzenli temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "İlimizdeki 4 bin 878 kilometrelik yol ağını düzenli olarak temizliyoruz. Bu amaçla da yol süpürme araçlarını kullanıyoruz ve her yıl son teknoloji modellerden oluşan yenilerini ekliyoruz. Yeni aldığımız 22 adet süpürme aracımızı da 13 ilçemizde hizmete sunduk. Başkanımız da zaten bu konuda çok hassas."

Halisdemir, filoya katılan yeni araçlarla ilgili olarak ayrıca şunları ifade etti: "Filomuza katılan 22 yeni süpürme aracımızla birlikte, toplam araç sayımız 50’ye ulaştı. Anlaşmasını yaptığımız ve önümüzdeki ay içerisinde filomuza katacağımız 4 araç daha var. Teknolojiye uygun olarak araç sayımızı artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Amacımız herkesin mutlu olacağı temiz bir Mersin."

