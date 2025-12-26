Mersin'de Esenli-Hebilli Bağlantı Yolu Yenilendi: 2 bin 100 Metrelik Asfalt

Mersin Akdeniz ilçesi Esenli-Hebilli bağlantı yolunda zemin, asfalt ve taş duvar çalışmalarının tamamlanmasıyla 2 bin 100 metrelik güzergah güvenli ve konforlu ulaşıma açıldı.

Çalışmanın Detayları

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Esenli - Hebilli Mahallesi bağlantı yolunda zemin etüdü, sıcak asfalt ve taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Üstyapı çalışmaları kapsamında yapılan sıcak asfalt serimi ve çizgi çalışmalarının tamamlanmasıyla yol vatandaşların kullanımına sunuldu.

Bölgeye Etkisi

Bölgede başta üzüm ve narenciye olmak üzere yoğun tarımsal üretim bulunuyor. Yapılan düzenlemelerle yolun fiziksel standardı yükseltilirken, sürücüler ve mahalle sakinleri için daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı. Yenilenen yol, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında inşaat teknikeri Engin Can Bozkurt, çalışmaları değerlendirerek şunları söyledi: "Yolun yenilenmesiyle ulaşım daha güvenli ve konforlu hale geldi. Gerçekleştirilen yol çalışması, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir kazanım sağlayarak, hem üreticilerimizin ulaşımını kolaylaştırdı hem de bölge ekonomisine katkı sundu".

