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Mersin'de Eski Sevgililer Mezadı: Hediyeler Satışa Çıktı

Mersin'de ilginç bir etkinlikte eski sevgililerden kalan hediyeler mezatla satıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:04
Mersin'de Eski Sevgililer Mezadı: Hediyeler Satışa Çıktı

Mersin'de Eski Sevgililer Mezadı Düzenlendi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla düzenlenen mezatta, katılımcılar eski sevgililerinin kendilerine hediye ettiği eşyaları satışa sundu. Etkinlik, Güvenevler Mahallesi'nde bir kafe işletmecisi olan Delal Dalgıç tarafından, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında organize edildi.

Katılımcılar Eski Hediyelerini Sergiledi

Mezatta, katılımcılar eski sevgililerden kalan kıyafetler, kitaplar, çantalar, cüzdanlar, saatler, taraklar ve kahve fincanları gibi ürünlerini sergiledi. Ürünler, etkinlikte açık artırma yöntemiyle alıcı buldu.

Dalgıç: "Tahmin Ettiğimden Fazla İlgi Görüldü"

Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok program düzenlediklerini ve bu mezadın amacının insanların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca, "Tahmin ettiğimden fazla ilgi gördü. Herkes hediyelerini getirip sergiledi. Etkinlikte çok eğlendik, güzel geçti," dedi.

Bireysel Anılar ve Satışlar

Mezada bulunan Başak Dolunay, eski sevgilisinin hediye ettiği bir kitabı satışa sunduğunu ve bu günü "Arınma Gecesi" olarak düşündüğünü ifade etti. Dolunay, "O kitabın artık bende kalması anlamsız. Bu nedenle satışa koydum. Gelecekte torunlarıma anlatabileceğim güzel bir anı olarak kalsın istedim," dedi.

Mersin'de "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla düzenlenen mezada katılanlar, eski...

Mersin'de "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla düzenlenen mezada katılanlar, eski sevgililerinin aldığı hediyeleri satışa sundu. Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki kafenin işletmecisi Delal Dalgıç, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında "Eski Sevgili Mezadı" organize etti. Mezatta katılımcılar, eski sevgililerden kalan kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak ve kahve fincanı gibi ürünleri sergiledi. Ürünler etkinlikte açık artırma usulüyle alıcı buldu.

Mersin'de "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla düzenlenen mezada katılanlar, eski...

Mersin'de "Atsam atamıyorum, satsam satarım" başlığıyla düzenlenen mezada katılanlar, eski sevgililerinin aldığı hediyeleri satışa sundu. Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki kafenin işletmecisi Delal Dalgıç, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında "Eski Sevgili Mezadı" organize etti. Mezatta katılımcılar, eski sevgililerden kalan kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak ve kahve fincanı gibi ürünleri sergiledi. Ürünler etkinlikte açık artırma usulüyle alıcı buldu.

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