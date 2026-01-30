Mersin'de Sel: Dere Kenarında Mahsur Kalan Vatandaş Kepçe ile Kurtarıldı

Mersin'de sağanak ve kar erimesi taşkına yol açtı; Erdemli'de Özen Çopurluoğlu kepçeyle kurtarıldı, Tarsus'ta çadırlar sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:13
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:20
Mersin ve ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabaha karşı etkisini artırdı. Yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesi birçok dereyi taşkına dönüştürürken, bölgedeki yerleşim yerleri olumsuz etkilendi.

Kurtarma çalışması

Erdemli ilçesinin Doğusal Mahallesindeki Seriyer Deresinde su taşkını nedeniyle bir kişi dere kenarında mahsur kaldı. Özen Çopurluoğlu adlı vatandaş, olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle kepçe yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma öncesinde güvenlik amacıyla elektrikler kesildi ve AFAD ekiplerinin aldığı tedbirlerin ardından Çopurluoğlu sağ salim kurtarıldı.

Hasar ve diğer etkilenen bölgeler

Erdemli'nin Dağla Mahallesinde bir menfez köprüsünün yıkıldığı bildirildi. Yağışlardan etkilenen diğer ilçe Tarsusta ise Yunus Emre ve Barbaros mahallelerinde çadırlarda yaşayan kişiler, yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı; çadırlar sular altına kaldı ve yabancı uyruklu tarım işçileri olumsuz etkilendi.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, son günlerde yağan kar ve yağmurun erimesinin bazı derelerde taşkına yol açtığını belirterek, "Bir sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Mal kaybımız var ama çok şükür can kaybımız yok. Belediye olarak devletimizin bütün birimleriyle birlikte sahadayız. Herkese geçmiş olsun. Dere kenarından uzak durmalarını tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum" dedi.

