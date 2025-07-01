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Mersin'de 'Soli' İsimli Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu Takibiyle Denize Salındı

Mersin'de kaplumbağaların korunması için uydu takip cihazı takılan 'Soli' denizle buluşturuldu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 10:17
Mersin'de 'Soli' İsimli Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu Takibiyle Denize Salındı

Mersin'de Uydu Takibi ile Koruma Projesi

Mersin'de kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, uydu takip cihazı takılan "Soli" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kızkalesi Rotary Kulübünün desteğiyle yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında, Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde bir etkinlik düzenlendi.

Proje doğrultusunda uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağası "Soli", denizle buluşturuldu.

Projenin Amaçları

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaplumbağaların korunmasının ekosistem için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ergene, projenin hedeflerini şöyle anlattı:

"Uydudan aldığımız sinyaller sayesinde kaplumbağaların nereye gittiklerini, hangi bölgelerde bulunduklarını, ne kadar mesafe kat ettiklerini ve en çok hangi bölgelerde zaman geçirdiklerini öğrenebiliyoruz. Yeşil deniz kaplumbağalarının koruma alanlarını tespit etmenin en iyi yöntemlerinden biri de uydu takip sistemleridir. Uydu cihazı taktığımız 'Soli' isimli yeşil deniz kaplumbağamızdan bol sinyal almayı diliyoruz. Umarım bize değerli bilgiler gönderir ve onları koruma adına yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlar."

Kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında daha önce uydu takip cihazı takılan "Mersin Üniversitesi", "Kızkalesi" ve "Atlas" adlı yeşil deniz kaplumbağaları da mavi sularda özgürlüğe kavuşmuştu.

Mersin'de kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi...

Mersin'de kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Soli" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize salıverildi.

Mersin'de kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi...

Mersin'de kaplumbağaların göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında uydu takip cihazı takılan "Soli" adlı yeşil deniz kaplumbağası denize salıverildi.

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