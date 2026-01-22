Mersin Güneş Enerjisiyle Isınıyor: Çatılarda Yaygın Su Isıtma

Türkiye’nin en fazla güneş alan şehirlerinden biri olan Mersin, ev ve iş yerlerinin çatılarına kurulan güneş enerjisiyle su ısıtma sistemleriyle enerji dönüşümünde ön plana çıkıyor. Havadan alınan drone görüntülerinde neredeyse her binanın çatısında yer alan paneller ve su depoları dikkat çekiyor.

Drone görüntüleri kent genelinde panel yoğunluğunu ortaya koyuyor

Yılın büyük bölümünde güneşli gün sayısının yüksek olması, Mersin’i güneş enerjisi yatırımları açısından avantajlı kılıyor. Merkez ilçeler başta olmak üzere geniş alanlarda çatılara yerleştirilen sistemlerin yoğunluğu, birbirine bitişik apartmanların çatılarını kaplayan paneller ve su depolarıyla açıkça görülüyor. Güneş enerjisi, kent yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda.

Uzman uyarısı: Kurulumda profesyonellik ve statik analiz şart

İsmail Oğuz, Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılın 300 gününden daha fazla güneş gören bir kent. Çatıya kurulan bu fotovoltaik ve güneş enerjisi sıcak suyla ilgili olan sistemler genellikle ısı yalıtımına ve su yalıtımına zarar verecek şekilde monte ediliyor ve son katta oturanlar bundan zarar görüyor. Tabii bunlar kurulurken profesyonel bir şekilde, profesyonel kişilerden destek alınması gerekiyor. Aynı zamanda fotovoltaik ve güneş enerjisi sistemleriyle ilgili mevcut binalara kurulmadan önce statik açıdan bir performans analizinin yapılıp öyle kurulması gerekiyor, binaya zarar verebilir"

Oğuz, sistemlerin kent halkına ekonomik katkısını da şu sözlerle anlattı:

"Yılın 300 gününden fazla güneş gören bir kent olduğu için yazın ve kışın hem elektrik üretiminde hem sıcak su üretiminde güneş bizim için bedavaya çalışıyor. Aslında sistemi kurduktan sonra ek bir maliyet olmadan sürekli ucuz ve bedava enerjiyle biz ihtiyacımızı karşılıyoruz. Hem binanın giderlerine çok büyük bir etkisi oluyor, ortak giderlerin azalmasında, hem de sıcak su üretiminde de doğalgaz gibi, elektrik gibi yakıtlara fazladan para harcamamış oluyoruz"

Güneş panelleri artık elektrik üretiminde de rol alıyor

Oğuz, teknolojik ilerleme ve maliyet düşüşünün ardından güneş panellerinin sadece sıcak su değil, elektrik üretiminde de önemli katkı sağladığını vurguladı:

"Güneş enerjisi sistemleri kentimizde 50 yılı aşkın süredir sadece sıcak su için kullanılıyordu. Ama son yıllarda gelişen teknoloji ve güneş panellerinin ucuzlamasıyla beraber artık elektrik üretiminde de çok büyük bir rol oynuyor. Hatta bununla ilgili yeni yönetmelikler çıktı. 2 bin metrekare ve üzeri yeni yapılan yapılarda elektrik üreten güneş panelleri kurulması zorunlu hale geldi ve buna istinaden yeni yapılan projelerde dizaynı ve çözümü daha optimum şekilde yapılıyor"

Vatandaş deneyimi: Ekonomi ve pratiklik öne çıkıyor

Burak Yılmaz, güneş enerjisi kullanıcılarından biri olarak deneyimini şöyle paylaştı:

"Biz yıllardır güneş enerjisi kullanıyoruz. Akşam sekizde işten geliyorum mesela, sıcak suya ulaşabiliyorum. Mersin yazın da kışın da zaten sıcak bir memleket. Güneş enerjisinin bize çok faydası oluyor. Herhangi bir şofben vesaire kullanmıyoruz, bu yönde bizim işimizi görüyor"

Uzmanlar, Mersin’in iklim koşullarının, artan enerji maliyetlerinin ve sistemlerin uzun vadede sağladığı ekonomik avantajın bu yaygınlaşmanın başlıca nedenleri olduğunu belirtiyor. Ancak profesyonel montaj, su ve ısı yalıtımına dikkat edilmesi ve mevcut binalarda statik analiz yapılması gerektiği sıkça vurgulanıyor. Sonuç olarak çatılarda yayılan paneller hem hane ekonomisine olumlu katkı sağlıyor hem de çevreye duyarlı enerji kullanımını destekliyor.

