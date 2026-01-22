Bilecik’te 2025 Kaza Denetim ve Analiz Toplantısı

Toplantı Detayları

Bilecik’te 2025 yılı kaza denetim ve analiz toplantısı gerçekleştirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanları ile Trafik Timlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda yıl boyunca gerçekleştirilen trafik denetimleri ve meydana gelen kazalar detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik gelecek döneme ait planlamalar ve alınacak tedbirler ele alındı.

Komutanın Değerlendirmesi

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, "Trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, analizler doğrultusunda gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

