Mersin Torosları'nda Yaban Keçileri Koruma Altında: Çamlıyayla'da Günlük Takip

Mersin Çamlıyayla'da Toroslarda yaşayan yaban keçileri, Çamlıyayla Milli Parklar Şefliği ekiplerinin günlük gözlemleri ve denetimleriyle korunuyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:44
Toros Dağları'nda, Mersin sınırları içinde koruma altında bulunan yaban keçileri yakından takip ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çamlıyayla Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaşayan hayvanların durumunu günlük olarak izliyor.

Ekipler, hayvanların sağlık durumları, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanlarını düzenli aralıklarla kontrol ederek, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çamlıyayla Kaymakamı Veli Avcı ile Çamlıyayla Milli Parklar Şefi Ramazan Dalkırdan da sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yürütülen takip ve koruma uygulamalarını değerlendirdi.

Uzmanlar, Toros Dağlarının önemli yaban hayatı türlerinden biri olan keçilerin korunmasının, ekosistemin dengesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bölgedeki çalışmalar kapsamında hayvanlar fotokapan, dürbün ve teleskoplarla anbean izleniyor ve bölge genelinde sürekli denetim yapıldığı bildirildi.

