Mersin Valisi Toros, 50 Yıllık Bakkala Ahilik Plaketi Verdi

Ahilik Haftası kapsamında anlamlı ziyaret

Mersin Valisi Atilla Toros, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 50 yıldır bakkal işleten esnafa plaket takdim etti.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Toros, beraberindeki eşi Dudu İrem Toros ile Erdemli ilçesi Harfilli Mahallesi'nde 'Garip Dede' olarak bilinen 90 yaşındaki Mehmet Suna'yı iş yerinde ziyaret etti.

Yarım asırlık bakkalın sahibiyle sohbet eden Toros, Ahilik geleneğine bağlılığı nedeniyle Suna'ya plaket verdi ve emeği için teşekkür etti.

Toros, Suna'nın yıllar boyunca sürdürdüğü dürüst ticaret anlayışı, toplumsal dayanışmaya sunduğu katkı ve çevresine örnek oluşu nedeniyle bakkal esnafına minnettarlığını ifade etti.

Mersin Valisi Atilla Toros (solda), 50 yıldır bakkal işleten, mahallesi'nde "Garip Dede" olarak bilinen 90 yaşındaki esnaf Mehmet Suna'ya (ortada), Ahilik Haftası kapsamında plaket takdim etti.