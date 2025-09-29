Mersin Valisi Toros, 50 Yıllık Bakkala Ahilik Plaketi Verdi

Mersin Valisi Atilla Toros, Ahilik Haftası'nda Erdemli'de 50 yıldır bakkal işleten 90 yaşındaki Mehmet Suna'ya plaket takdim etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:56
Mersin Valisi Toros, 50 Yıllık Bakkala Ahilik Plaketi Verdi

Mersin Valisi Toros, 50 Yıllık Bakkala Ahilik Plaketi Verdi

Ahilik Haftası kapsamında anlamlı ziyaret

Mersin Valisi Atilla Toros, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında 50 yıldır bakkal işleten esnafa plaket takdim etti.

Valiliğin açıklamasına göre, Vali Toros, beraberindeki eşi Dudu İrem Toros ile Erdemli ilçesi Harfilli Mahallesi'nde 'Garip Dede' olarak bilinen 90 yaşındaki Mehmet Suna'yı iş yerinde ziyaret etti.

Yarım asırlık bakkalın sahibiyle sohbet eden Toros, Ahilik geleneğine bağlılığı nedeniyle Suna'ya plaket verdi ve emeği için teşekkür etti.

Toros, Suna'nın yıllar boyunca sürdürdüğü dürüst ticaret anlayışı, toplumsal dayanışmaya sunduğu katkı ve çevresine örnek oluşu nedeniyle bakkal esnafına minnettarlığını ifade etti.

Mersin Valisi Atilla Toros (solda), 50 yıldır bakkal işleten, mahallesi'nde "Garip Dede" olarak...

Mersin Valisi Atilla Toros (solda), 50 yıldır bakkal işleten, mahallesi'nde "Garip Dede" olarak bilinen 90 yaşındaki esnaf Mehmet Suna'ya (ortada), Ahilik Haftası kapsamında plaket takdim etti.

Mersin Valisi Atilla Toros (solda), 50 yıldır bakkal işleten, mahallesi'nde "Garip Dede" olarak...

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransız Sanatçı Ememem, Ankara'da Kaldırım Mozaikleriyle Şehir Dokusuna Renk Katıyor
2
Yalova'da 11. Subaşı Kivi Festivali Coşkusu
3
Denizli'de Traktörle Sünnet Düğünü Yapıldı
4
Çocuğu Okula Giden Ailelere 6545 TL Destek: Bakan Göktaş'tan Büyük Müjde Az Önce Geldi!
5
Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi
6
Tüm yemeklere eşlikçi olacak! Sofralarınız anında renklenecek
7
Venüs’ün 2024’te aşk hayatınıza getireceği şans, bereket ve mutluluğun tarihleri

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı