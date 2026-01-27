Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Uyardı: Dik ve Eğimli Yamaçlarda Çığ Tehlikesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile birlikte buzlanma, don, pus ve yer yer sis uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:25
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden değerlendirme

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Kuruluş, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini; rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısında bulunarak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir".

