Meteorolojiden 5 ile 26 Aralık 2025'te Soğuk ve Yağışlı Hava Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Tunceli, Malatya, Bingöl ve Adıyaman için 26 Aralık 2025'ten itibaren soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:14
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Tunceli, Malatya, Bingöl ve Adıyaman için uyarıda bulunarak bölgenin 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Uyarının Detayları

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren bölge genelinde yağışların başlayacağı, yağışların Cuma gününden itibaren yağmur şeklinde başlayıp zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, beklenen yağışlarla beraber bölge genelinde hissedilir derecede (3 ila 7 derece) azalacağı öngörülüyor.

Riskler ve Öneriler

Soğuk havanın bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği; buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

