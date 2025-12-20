DOLAR
Metin Şişman ve Vefa Pehlivan'dan Başkan Faruk Özlü'ye Ziyaret: Düzce İçin Projeler

Metin Şişman ve Vefa Pehlivan, Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret ederek Düzce'nin gelişimi için hazırladıkları projeleri paylaştı; Özlü projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:56
Metin Şişman ve Vefa Pehlivan Başkan Faruk Özlü'yü Ziyaret Etti

Düzce'nin geleceği için proje sunumu

Düzce’nin önde gelen iş insanları Metin Şişman ve Vefa Pehlivan, Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Ziyarette MÜSİAD eski İl Başkanı Vefa Pehlivan ile Düzce TSO İnşaat Müteahhitleri, İnşaat Malzemeleri Satışı, Yapı Denetimi, Savunma Sanayi, Teknik Hizmetler komitesi üyesi ve Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Metin Şişman hazır bulundu.

İş insanları, Düzce’nin gelişimi için hazırladıkları projeleri tek tek anlatarak istişarelerde bulundu. Belediye Başkanı Faruk Özlü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iş insanlarına teşekkür etti ve yapmayı planladığı projeler hakkında bilgiler aktardı.

Metin Şişman şöyle konuştu: "Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’nin geleceğinin planlanması noktasında yaptığı kütüphaneler, park ve bahçelerle şehre yeni bir vizyon kazandırdı. Ayrıca su sorununun çözümü içinde yoğun şekilde çalıştığını biliyoruz. Ziyaretimizde bizde iş insanları olarak şehrin geleceğine dair düşündüğümüz projelerimizi kendisi ile paylaştık. Yapılacak projelerinde kendisine destek olduğumuzu belirttik. Projelerimiz ile ilgili olarak ta istişare yapma imkanı bulduk. Kendisine teşekkür ederiz"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

