Mıcırık Aşı'na Gaziantep'ten Tepki: Taste Atlas'ta 6'ncı Sıraya İsyan

Gaziantepliler sıralamaya tepki gösterdi

Gastronominin başkenti olarak anılan Gaziantep'e özgü geleneksel lezzetlerden Mıcırık Aşı, kullanıcı puanlarına göre oluşturulan Taste Atlas'ın "Türkiye'nin en kötü yemekleri" listesinde 6’ncı sırada yer aldı. Bu sıralama, kent sakinleri ve yerel ustalar tarafından tepkiyle karşılandı.

Usta Şengül Şimşek: Bu yemeğe "kötü" demek mümkün değil

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şiveydiz Restoran'ında usta olarak çalışan Şengül Şimşek, Mıcırık Aşı'nın kurtuluş Savaşı'ndan bu yana sofralarda yer aldığını belirterek yemeğin özellikle kış aylarında sağlıklı ve sevilen bir ev yemeği olduğunu vurguladı. Şimşek, yemeğin içeriğini şu sözlerle anlattı:

Mıcırık, kuru patlıcan, kuru biber, soğan, sarımsak, biber salçası ve pirinç ile yapılır ve şehirde özenle pişirilmektedir. "Mıcırık yemeğinin 6. sıraya gerilemesini kabul etmiyoruz. Bu yemeğe 'kötü' denmesi mümkün değildir. Hem tarihi hem de kültürel değeri çok yüksek bir yemektir" dedi.

Yöresel, doğal ve şifalı

Şimşek, Mıcırık Aşı'nın tamamen yöresel ürünlerden hazırlandığını belirterek, yemeğin gün kurusunda kurutulmuş patlıcan başı, soğan, sarımsak, kurutulmuş biber, salça ve çeşitli baharatlar içerdiğini söyledi. Gün kurusunda kurutulduğu için şifalı olduğunu, özellikle kış aylarında sıkça tercih edildiğini ve içindeki soğan ile sarımsağın doğal antibiyotik görevi görerek bağışıklığı güçlendirdiğini ekledi.

Şimşek, Mıcırık'ın yapımının yaklaşık 10 günlük bir hazırlık süreci gerektirdiğini, pahalı veya ulaşılması zor bir yemek olmadığını ve her evde bulunan malzemelerle hazırlandığını belirterek herkesi yerinde tatmaya davet etti.

Kültürel değer ve isim açıklaması

Usta, Mıcırık adının patlıcanın hem iç kısmının hem de baş kısmının birlikte kullanılması nedeniyle verildiğini, bazı yörelerde aynı yemeğe "mıcırık aşı" denildiğini ve isim farkına rağmen yemeğin Gaziantep mutfağının kıymetli bir parçası olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan tepkiler

Gaziantepli vatandaş Ayşe Kürek, Mıcırık Aşı'nın "kötü" olarak nitelendirilmesini haksız ve yüzeysel bir değerlendirme olarak gördüğünü söyleyerek, listede oy kullananları usta ellerden çıkan Mıcırık'ı tatmaya davet etti.

Diğer bir vatandaş Tahir Bakır ise Mıcırık Aşı'yı severek tükettiğini belirterek hazırlanan listenin hatalı olduğunu dile getirdi.

Gaziantep sakinleri ve ustalar, Mıcırık Aşı'nın lezzet ve kültürel değerinin yeniden değerlendirilmesini istiyor.

