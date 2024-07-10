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Migros'ta saç baş yolduran indirim var! Bu fiyatlar 12 Temmuz'a kadar geçerli

Migros’ta sıcak havalarda serinlemenizi sağlayacak vantilatör indirimleri başladı! İşte indirimli ürünler ve fiyatları...

Yayın Tarihi: 10.07.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 12:27
Migros'ta saç baş yolduran indirim var! Bu fiyatlar 12 Temmuz'a kadar geçerli

Bu yaz sıcaklarında serinlemenin en pratik yolu, Migros'un Temmuz 2024 indirimlerinde gizli! Migros, yeni kampanyasıyla alışveriş tutkunlarını mest etmeyi başardı. Başta vantilatörler olmak üzere birçok üründe büyük indirimler sunan Migros, alışverişi hem ekonomik hem de keyifli hale getiriyor.

Sıcak havaların etkisini yoğun şekilde hissettiği bugünlerde, Migros vantilatörlerde muhteşem fırsatlar sunuyor. Kumtel Siyah Ayaklı Vantilatör 899 TL ve Raks Vantilatör 1999 TL fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Serinlemenin yanı sıra bütçenizi de düşünen Migros, vantilatör alışverişlerinizde ekstra indirim fırsatları sunuyor.

Temmuz 2024 indirimleri kapsamında, birçok üründe %20 indirim fırsatı sizi bekliyor. Pınar Labne çeşitleri, Coca Cola ürünleri, Yumoş yumuşatıcılar ve daha pek çok üründe büyük tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca döner, tavuk gibi taze ürünler ve manav bölümündeki sebzelerde de indirimler göz dolduruyor.

migros

Migros'un Temmuz 2024 indirimleri, özellikle vantilatör alışverişlerinde büyük bir avantaj sunuyor. Kumtel Siyah Ayaklı Vantilatör 899 TL ve Raks Vantilatör 1999 TL fiyat etiketleriyle raflarda yerini aldı.

Ayrıca, %20 indirimle sunulan Lezita Tam Tahıllı Çıtır Jumbo Fileto ve Şenpiliç Karışık Döner gibi taze et ürünleri, alışveriş keyfinizi artıracak fırsatlar arasında yer alıyor.

Manav bölümünde ise Temmuz ayına özel indirimlerle sunulan Patates Yeni Mahsul kg 12,9 TL ve Domates Salkım kg 27 TL gibi taze sebze seçenekleri, sofralarınıza sağlık dolu bir lezzet sunuyor.

Migros'un Temmuz 2024 indirimleri 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında alışveriş tutkunları, ihtiyaçlarını karşılamak için Migros mağazalarını ziyaret edebilirler. Kaliteli ürünler, geniş seçenekler ve cazip fiyatlarla dolu bu kampanyayı kaçırmayın!

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