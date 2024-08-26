Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Milli Eğitim Bakanlığı, TYP Kapsamında 60 Bin Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla TYP kapsamında 60 bin temizlik personeli alımı yapacak. Başvuru şartları ve tarihleri detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:56
Milli Eğitim Bakanlığı, TYP Kapsamında 60 Bin Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu!

MEB 60 BİN TYP TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için İŞKUR aracılığıyla Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 60 bin temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, okullarda temizlik hizmetlerini yerine getirecek personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek. Peki, TYP kapsamında personel alımları hangi şartlarla yapılacak ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı, TYP Kapsamında 60 Bin Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu!

TYP KAPSAMINDA MEB 60 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da TYP kapsamında personel alımı gerçekleştirecek. 2024 yılı itibarıyla 60 bin temizlik personeli alımı yapılacak olup, bu personeller Türkiye genelindeki farklı şehirlerdeki okullarda görev yapacaklar. TYP personel alımı ilanları, MEB bünyesindeki okulların temizlik hizmetlerini sağlamak amacıyla yayımlandı.

TYP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak personeller için belirlenen genel şartlar şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak.
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen sigortalı olma durumları dışında olmak.
  • Emekli veya malul aylığı almıyor olmak.
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

Bu şartları taşıyan adaylar, başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca, başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup, süreç tamamen online olarak yönetilecektir.

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yapılacak TYP personel alımı başvuruları, Eylül ayının ilk haftasında başlayacaktır. İlanlar, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda güncellenerek yayımlanmaya devam edecektir. Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

ÇALIŞMA SÜRESİ DEĞİŞTİ! 9 AYLIK İSTİHDAM SÜRESİ

Geçtiğimiz dönemlerde TYP kapsamında yapılan personel alımlarında çalışma süresi 6 ay olarak belirlenmişti. Ancak, son çıkan geçici madde kapsamında bu süre 9 aya çıkarıldı. Bu doğrultuda, MEB bünyesinde görevlendirilecek olan TYP personeli, 9 ay boyunca çalışacaklar.

TYP KATILIMCI SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

İŞKUR tarafından belirlenen yöntemler doğrultusunda TYP katılımcıları seçilecektir. Bu yöntemler arasında "Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi" gibi seçenekler bulunmaktadır. Adaylar, başvurularının ardından bu yöntemlerden biri ile seçileceklerdir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. İşte adım adım başvuru süreci:

Milli Eğitim Bakanlığı, TYP Kapsamında 60 Bin Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu!

  1. Adaylar, öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine tıklayarak İŞKUR sistemine giriş yapmalıdır.
  2. Giriş yapıldıktan sonra, TYP ilanlarına ulaşmak için ilgili alana girilmelidir.
  3. TYP ilanları arasında, uygun il ve ilçelerdeki personel alımlarına başvurulabilir.

MEB TYP PERSONEL ALIMI İLLER VE İLÇELER

Alım yapılacak iller ve ilçeler, MEB’in yayımladığı ilanlarla duyurulacak. İlan listesine ulaşmak için İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden ilgili bölüme girerek arama yapılabilir. Her il ve ilçenin alım kontenjanı ve başvuru tarihleri, bu ilanlarda belirtilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için gerçekleştireceği TYP personel alımları, okulların temizlik hizmetlerini karşılamada büyük bir rol oynayacaktır. Başvuru yapacak adayların, belirlenen şartlara dikkat etmeleri ve başvuru süreçlerini takip etmeleri önemlidir.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!