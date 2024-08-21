Milli Emlak'tan arsa satışı! 27 Ağustos'ta 9.700 TL'ye ihale ile satışa çıkıyor

Karaman Merkez’de yer alan ve toplamda 276,05 m² yüzölçümüne sahip olan taşınmaz, 27 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihale ile yeni sahibini arıyor. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu ihale, gayrimenkul yatırımcıları ve taşınmaz alıcıları için önemli bir fırsat sunuyor.

KARAMAN MERKEZ’DE DEĞERLİ BİR TAŞINMAZ

İhale sürecine konu olan bu taşınmaz, Karaman’ın merkez ilçesinde yer alıyor ve toplamda 276,05 m² bir alana sahip. Uygun fiyatı ve merkezi konumuyla dikkat çeken bu gayrimenkul, özellikle yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Taşınmazın tahmini ihale bedeli ₺97.000,00 olarak belirlenmiş olup, ihaleye katılım için gerekli olan teminat bedeli ise ₺9.700,00’dur.

İHALE DETAYLARI VE KATILIM KOŞULLARI

Bu değerli taşınmaz için düzenlenecek ihale, 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 11:00’de Karaman’da gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen teminat bedelini ödemeleri gerekmektedir. İhaleye katılım için gerekli tüm bilgilere ve başvuru detaylarına, Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan https://karaman.csb.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Bu taşınmaz, Karaman Merkez’de yer almasıyla stratejik bir konuma sahiptir. Toplamda 276,05 m² alana sahip olan bu gayrimenkul, yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Ancak, taşınmazın imar durumu hakkında bilgi verilmemiştir, bu nedenle ihale öncesinde taşınmazın imar durumu hakkında detaylı bilgi almak önemlidir. Taşınmaz, Pafta/Ada/Parsel olarak N29-C-20-A-4-B/197/20 numaralarına sahiptir ve yasal dayanağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ile belirlenmiştir.

İHALEYE KATILIM İÇİN GEREKENLER

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen teminat bedelini ihale tarihinden önce ödemeleri gerekmektedir. İhale şartları ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgi almak için Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün telefon numaraları olan (388) 214 83 31, (388) 214 04 05, ve (388) 213 72 99 numaralarından yetkililere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Ankara’da bulunan Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 adresindeki merkezi üzerinden de bilgi alabilirsiniz.

GAYRİMENKUL YATIRIMCILARI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Karaman Merkez’de yer alan bu taşınmaz, hem konumu hem de uygun fiyatıyla yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir gayrimenkul olarak öne çıkıyor. Taşınmazın yüzölçümü ve uygun ihale bedeli, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle gayrimenkul yatırımcıları, bu taşınmazı değerlendirmeyi düşünebilirler.

Karaman Merkez’de bulunan 276,05 m²’lik bu taşınmaz, 27 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile satışa çıkacak. ₺97.000,00 tahmini ihale bedeli ile başlayan bu fırsat, gayrimenkul yatırımcıları ve taşınmaz alıcıları için önemli bir seçenek olabilir. İhaleye katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün iletişim kanallarından faydalanabilirler. Taşınmaz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yatırım fırsatını değerlendirmek için son başvuru tarihini kaçırmamak önemlidir.