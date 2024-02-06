Miraç Gecesinde Reglli Kadınların Yapabileceği İbadetler Nelerdir? Adetliyken Okunacak Dualar ve Çekilecek Zikirler

Kandillerde Regl Döneminde Olan Kadınların İbadetleri ve Duaları

Miraç Kandili, müminlerin manevi olarak yoğunlaştığı, dualarla ve ibadetlerle geçirdiği kıymetli bir gecedir. Bu yıl Miraç Kandili, 6 Şubat Salı gününe denk gelmektedir. Peki, adetliyken Miraç Kandili'nde ne yapılabilir, nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunabilir? İşte adetliyken Miraç Kandili'nde yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken noktalar.





Miraç Kandili İbadetleri Nelerdir?

Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

Zikir

İstiğfar

Dua etmek

Seherde kuşluk (dûha) namazı

Kur'an okumak

Adetliyken Miraç Kandili'nde Ne Yapılır?

Adetli kadınların, Kuran-ı Kerim okumaları ve namaz kılmaları yasaktır. Temizlendikten sonra namazlarını kaza etmek gerekmez ve oruç tutmaları da yasaktır. Ancak, oruç tutamadıkları zamanın kazalarını yapmaları gerekmektedir.

Adetli Kadınlar Kandil Gecelerinde Nasıl İbadet Edebilir?





Adetli kadınlar, dua ve zikir etme konusunda hiçbir sakınca olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi gibi dua niyetiyle okunabilecek sureler de vardır. Daha detaylı bilgi almak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşlerine başvurulabilir.

Adetliyken Okunabilecek Dualar

Adetli kadınlar, Miraç Kandili'nde aşağıdaki duaları okuyabilirler:

"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Peygamber Efendimiz'in (SAV) Berat Kandili'nde okuduğu dua da adetli kadınlar tarafından okunabilir.

Adet Döneminde Tespih Çekilebilir mi?

Adetli kadınlar, dua ve zikirlerle birlikte tespih çekebilirler. Diyanet'e göre kadınlar regli dönemlerinde, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler.

Kur'an-ı Kerim Okunabilir mi?

Diyanet'e göre adetli kadınlar Kur'an-ı Kerim okuyamazlar.