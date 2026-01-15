Miraç Kandili Hakkari'de Ulu Camii ve Köylerde Coşkuyla İdrak Edildi
Camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid Programları
Miraç Kandili, Hakkari il merkezi ve köy camilerinde düzenlenen programlarla yoğun katılımla idrak edildi.
Vesileyle gerçekleştirilen etkinliklerde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi.
İl Müftülüğü tarafından merkez Ulu Camii’nde düzenlenen özel programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif tilavetleri yer aldı.
İl Müftüsü Hüseyin Okuş geceyle ilgili vaazını sundu; vaazın ardından dualar edildi. Yatsı namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.
