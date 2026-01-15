Miraç Kandili Hakkari'de Ulu Camii ve Köylerde Coşkuyla İdrak Edildi

Miraç Kandili Hakkari merkez ve köy camilerinde idrak edildi; Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu. İl Müftüsü Hüseyin Okuş’un vaazı sonrası dualar ve ikram yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:43
Camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid Programları

Miraç Kandili, Hakkari il merkezi ve köy camilerinde düzenlenen programlarla yoğun katılımla idrak edildi.

Vesileyle gerçekleştirilen etkinliklerde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi.

İl Müftülüğü tarafından merkez Ulu Camii’nde düzenlenen özel programda Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif tilavetleri yer aldı.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş geceyle ilgili vaazını sundu; vaazın ardından dualar edildi. Yatsı namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

