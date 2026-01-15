Miraç Kandili Hakkari'de Ulu Camii ve Köylerde Coşkuyla İdrak Edildi

Miraç Kandili Hakkari merkez ve köy camilerinde idrak edildi; Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, ilahi ve kasideler okundu. İl Müftüsü Hüseyin Okuş’un vaazı sonrası dualar ve ikram yapıldı.