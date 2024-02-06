Miraç Kandili’nde Okunması Gereken En Güzel Dua

Miraç Kandili Duaları: Peygamberimizin Dileklerin Kabulü İçin Söylediği Özel Dua

Miraç Kandili, İslam inancında önemli bir gecedir çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göklere yaptığı ilahi yolculuğun anıldığı bir gecedir. Bu mukaddes yolculuk sırasında, ümmetine 5 vakit namaz farz kılınmıştır, bu da Miraç Kandili'nin önemini arttırmaktadır. Bu kutsal geceyi ibadetlerle ve dualarla değerlendirmek gerekir, çünkü duaların ve ibadetlerin kabul olduğu bir gecedir.

Miraç Kandili'nin özel bir zaman dilimi olduğunu bilerek, Peygamberimizin tavsiye ettiği duaları okumak da önemlidir. Bunlardan biri, Peygamberimizin kör bir kişinin görmesi için yaptığı dua örneğidir.

Bu duayı Peygamberimiz gözleri kör olan birinin isteği üzerine söylemiştir. O kişi Hazreti Muhammed'e gelip 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' deyince ona abdest alıp aşağıdaki duayı etmesini istemiştir..

-“Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”

Tırmizi'nin aktardığına göre bu duayı okuyanlar dileklerine ve isteklerine kavuşmuşlardır.

Miraç kandilinde okunacak dualar

Bu özel gecede yüreğinizden geldiği gibi dua edebileceğiniz gibi aşağıdaki şu duayı da okuyabilirsiniz;

“Ya Rabbi! Kulluk borcu olarak ve sırf ilâhî rızanı kazanmak niyeti ile bugüne kadar yapabildiğimiz ibadet ve taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi! Cümlemizi rahmetine gark eyle. Afv ü mağfiretine nail eyle. Cemalinle ve Firdevs Cennetinle müşerref eyle. Cehennemden uzak eyle. Dünya ve Ahiretimizi mamur eyle. İslâm’ı ve Müslümanları aziz ve mansur eyle. Amin! Ya Rabbe’l-alemin ve ya erhame’r-rahimin.”